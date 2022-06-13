USTİS’ten sağlık turizmine ışık tutacak rapor

Türkiye sağlık turizmi sektörünü tek çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS), 30 Mart’ta gerçekleştirdiği İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın sonuç raporunu açıkladı. Rapor 100 sayfadan oluşan bir kitapçık halinde yayınlandı.

Rapor; ilgili bakanlıklar, USTİS’in üye olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) tüm işveren sendikaları başkanları ve genel sekreterleri ile ilgili tüm kuruluşlara ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandı. Türkiye’de ilk kez sağlık turizmindeki tüm paydaşları bir araya getiren çalıştayın ürünü olan raporda seyahat acentalarının, hastanelerin, otel işletmecilerinin, sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin ve sektörün diğer profesyonellerinin tespit ettikleri sorunlar ile çözüm önerileri yer alıyor.

USTİS Akademi tarafından düzenlenen çalıştayı değerlendiren USTİS Başkanı Aslı Tarcan, “Ülkemizde birçok sağlık turizmi işletmesi var. Düzenlediğimiz bu çalıştay hem sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi hem de sektörün sorunlarını geniş açıdan görmemizi sağladı. Kurumların faaliyet alanlarına göre belgelendirme ve yetkilendirmedeki karmaşıklıktan, yetersiz denetime kadar; nitelikli işgücü eksikliğinden, defolu ve sigortasız hizmetler ile buna bağlı sorunlara kadar birçok sorun dile getirildi. Akabinde nitelikli personel eksikliği için eğitim programlarının hazırlanmasından yasal mevzuatın tüm paydaşlarla birlikte kapsamlı olarak revize edilmesine kadar birçok çözüm önerisi sunuldu. Çalıştaya katılan tüm tarafların bu sorunların çözülmesi noktasında USTİS’in düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesini istemesi bizim için ayrı bir gurur oldu. Sektörümüzün bize olan güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda bu çalıştayın benzerlerini Türkiye’nin yedi bölgesinde de düzenleyeceğiz.” dedi.

Çalıştay’da dikkat çeken sorun ve çözüm önerileri

Çalıştayda tüm katılımcılar göz önüne alınarak her biri 10 kişilik oturma düzenine sahip 10 masa kuruldu. Bu masalardan ikisi seyahat acentalarına aitti. Mevzuat eksikliği olduğuna vurgu yapan seyahat acentaları, yeni mevzuat hazırlanırken sürece kendilerinin de dahil edilmesini istedi. Sektörde sigortanın olmamasının önemli sorun olduğu belirtilerek bu konuda hazırlanacak poliçenin ivedilikle hayata geçirilmesi istendi. Seyahat acentalarının KDV oranlarının yüzde 18, hastanelerin ise yüzde 0 olduğu belirtilerek her ikisinin de sıfırlanması talep edildi. Acentalar ayrıca güven ve etik standartlarının olmamasından yakınarak bu konuda yaptırım uygulama yetkisine sahip ve kolay ulaşılabilir bir şikayet masasının olması gerektiğini dile getirdi.

“Çalıştaylar sürmeli”

Hastane temsilcileri de seyahat acentaları gibi iki masada temsil edildi. Sağlık turizmi yapan paydaşların her süreci kendisinin yapmaya çalıştığını belirten hastane temsilcileri ortak hareket etme konusundaki sıkıntıların giderilmesi adına bu USTİS’in yaptığı çalıştayın ve benzerlerinin artarak sürmesi istendi. Kayıtlı kurumların yanında kayıtsız kurumların da denetlenmesini isteyen hastane temsilcileri, rehberlere de sağlık terminoloji eğitimi verilmesini istedi. Sağlık tesislerinde yabancı dil bilen çalışanların eksikliğinin çekildiğini belirten hastane temsilcileri, yabancı dil eğitiminin koordine edilmesini ve devlet tarafından desteklenmesini istedi.

Otel işletmesi temsilcileri de iki masada yer alan sağlık turizmi paydaşlarındandı. Otel işletmecileri ilk sorun olarak niteliksiz personele dikkat çekti ve personele eğitim sertifikasının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurum-otel ve acenta arasında eşgüdüm eksikliği olduğuna dikkat çeken otel işletmecileri, reklam ve doğru tanıtım konusunda da eksiklikler olduğunu dile getirdi. Sağlık turistleri ile ilgili verilerin bulunmamasının problemleri görmek noktasında sorun yarattığını belirten otel işletmecileri, verilerin toplanarak, doğru analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Otellerde sağlık turizmine ait müşterilerin bulunmasının hijyen sorunu yaratabildiğini de belirten otel işletmecileri, müşterilerin görsel açıdan daha kabul edilebilir (örneğin saç ekimi operasyonu) bir şekilde taburcu edilmesi gerektiğini söyledi.

Denetimde USTİS de yer alsın talebi

Sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) da iki masada yer aldı. STK’lar hasta-aracı ve doktordan oluşan sağlık hizmet zincirinde güven ve kalite sorunu olduğunu dile getirerek bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi. Sağlık turizmi eğitiminde nitelik ve etkinlik sorunu olduğunu kaydedilirken sadece fiyat konusunda değil hizmet kalitesinde de farklılıklar yaratılması gerektiğinin altı çizildi. Reklam ve tanıtım eksikliğine dikkat çeken bir diğer sağlık turizmi paydaşı da STK’lar oldu.

Sigorta işletmesi temsilcileri sağlık turizmi için gelenlerin ve özellikle Avrupa’da yaşayan çifte pasaportlu Türk vatandaşlarının sigorta güvencesi altına alınmasına mevzuatın müsaade etmediğini belirttiler. Bu amaçla çalışma yapılması gerektiğini belirten sigorta temsilcileri seyahat sağlık sigortası poliçesinin çıkmasını ve bu poliçenin limit ve kapsamının USTİS tarafından oluşturularak denetlenmesini istediler.

Diğer profesyonel meslek temsilcileri ise sağlık turizmi envanterinin olmadığına vurgu yaparak USTİS tarafından sağlık turizmi verilerinin toplanmasını ve ilgili tüm sektör temsilcileriyle paylaşılmasını önerdiler. Belgelendirmede seçici olunması ve sertifikasyondaki sorunların giderilmesini isteyen profesyonel meslek temsilcileri, USTİS’in etkin olduğu düzenli bir denetleme mekanizması olması gerektiğini vurguladı.