Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte uzmanlar bebeklerin havuz veya denize ne zaman girebilecekleri konusunda aileleri uyardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte bebeklerin deniz veya havuza ne zaman ve nasıl girmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Uz. Dr. Aydın, ebeveynlere bebeklerin 6. aydan önce deniz ve havuza girmelerini önermediklerini, 6. aydan sonra gönül rahatlığıyla denize götürebileceklerini, açık havuzlar için ise 1 yaşından sonra gitmeleri konusunda uyardı.

Deniz suyu sıcaklığının 32-34 derece aralığında olmasının ve gölge bir alanda denize girmelerinin daha iyi olacağını söyleyen Aydın, deniz ve havuza girdikten sonra mutlaka çocukların ve bebeklerin mayolarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aydın, "Bebeklerin ve çocukların deniz ve havuza girdikten sonra ıslak kalmamaları sağlanmalı. Yine vücudu mümkün olan en kısa zamanda kurutulması gerekiyor. Sonrasında nemlendiriciyle vücut koruma altına alınmalı" dedi.

"Bebeklerde 6 aydan küçükler direkt güneşe maruz kalmamalı"

6 aydan küçük bebeklerin direkt güneşe maruz kalmamalarını dile getiren Uz. Dr. Tunç Aydın, şöyle konuştu:

"6 aydan küçük bebeklerde direkt güneşte maruz kalmayı önermiyoruz. 6. aydan sonra ise mümkün ise saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşin dik geldiği saatlerde güneşe direkt maruz kalmamalı. 6 aydan büyük bebeklerimizde güneş kremi kullanımı başlayabilir. 6 aydan öncesinde mümkün olduğunca güneş kremi kullanımı da istemiyoruz. 6 aydan sonrasında mineral filtreli güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilir. Dikkat etmemiz gereken şeyler içerisinde katkı maddesi, koruyucu, alkol, paraben gibi maddeler içermiyor olması. Güneş koruyucu olarak 30 ve 50 faktör aralığındaki güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla tercih edebilir."