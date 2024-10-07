Uzmanlar uyarıyor: Kronik hastalıkların görülme oranı yeni kuşaklarda daha yüksek

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kronik hastalıkların görülme oranı kuşaklar boyunca artış gösteriyor. 1946-1964 yılları arasında doğan ve "Baby Boomers" olarak adlandırılan kuşak ile sonraki nesiller, kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla daha fazla sağlık problemi yaşıyor. Araştırmacılar, kanser, diyabet, yüksek kolesterol, obezite ve kalp hastalıklarının bu nesillerde daha yaygın hale geldiğini belirtti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere, ABD ve Avrupa'dan uzmanlar, 2004-2018 yılları arasında 50 yaş üzerindeki 100 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Bu geniş çaplı inceleme sonucunda, kronik hastalıkların nesiller boyunca artış gösterdiği ve özellikle "Baby Boomers" kuşağında bu artışın daha belirgin olduğu ortaya çıktı.

"Baby boomers" kuşağında kronik hastalıklar daha yaygın

Tıptaki ilerlemelere rağmen kronik hastalıkların yaygınlığında azalma görülmemesi dikkat çekiyor. Araştırmaya katılan uzmanlar, özellikle "Baby Boomers" olarak bilinen 1946-1964 kuşağının, kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla aynı yaş dönemlerinde daha fazla kanser, diyabet, yüksek kolestrol ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları yaşadığını vurguladı. Araştırma ayrıca, kanser ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların İngiltere ve Avrupa’da daha fazla artış gösterdiğini ortaya koydu.

University College London (UCL) uzmanlarından Laura Gimeno, “Tıptaki ilerlemelere ve halkın sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlenmesine rağmen, 1945'ten sonra doğanlar kendilerinden önceki kuşaklara göre daha fazla kronik hastalığa yakalanma riski taşıyor." ifadelerini kullandı. Gimeno, bu durumun yüksek gelirli Batı ülkelerinde daha belirgin olduğunu ve nüfusun yaklaşık beşte birinin 65 yaş üzeri olduğunu belirtti.

Genç nesiller için endişe verici durum

Gimeno, ortalama yaşam süresinin sabit kalması veya artmaya devam etmesi halinde bu trendin genç nesiller için endişe verici bir tablo oluşturabileceğine işaret etti. "Bu durum, genç nesillerin daha uzun süre sağlıksız yıllar geçirmesine neden olabilir," diyen Gimeno, kronik hastalıkların artışında yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenme alışkanlıklarının ve fiziksel aktivite eksikliğinin de rol oynayabileceğini belirtti.

Yüksek gelirli Batı ülkelerinde kronik hastalıkların yaygınlaşmasının sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşlanma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Araştırma, ayrıca tıptaki gelişmelere rağmen halk sağlığı politikalarının yeterince etkili olamadığını ve kronik hastalıkların yayılmasının önüne geçilemediğini gösterdi.

Kronik hastalıkların önlenmesinde yetersiz kalan politika ve stratejiler

Uzmanlar, artan kronik hastalık oranlarının, mevcut sağlık politikalarının ve stratejilerin yetersiz kaldığını gösterdiğini savundu. İngiltere ve Avrupa’da özellikle kanser ve kalp hastalıklarında artışın dikkat çekici olduğunu belirten araştırmacılar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yeterince benimsenemediğine işaret etti.

Tıptaki ilerlemelere rağmen, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten uzmanlar, kronik hastalıkların nesiller boyunca artış göstermesinin gelecekte daha büyük bir sağlık krizine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.