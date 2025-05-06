Uzmanlardan Dünya Astım Günü Uyarısı: “Kulaktan dolma bilgilere inanmayın”

Liv Hospital'dan Prof. Dr. Cengiz Özdemir, astımın sadece çocukluk dönemine özgü olmadığını, her yaşta başlayabileceğini ve yaşam boyu sürebileceğini söyledi. Özdemir, astımın bulaşıcı bir hastalık olmadığını, doğru tedaviyle kontrol altına alınabildiğini ifade etti. Egzersizin çoğu astım hastası için faydalı olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yüzme, yürüyüş gibi nefesi güçlendiren sporlar önerilir. Hareketsizlik, yanlış inanışların sonucu olmamalı,” dedi.

Alerji dışında başka tetikleyiciler de var

Biruni Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem İliaz ise astımın sadece alerjiye bağlı gelişmediğine dikkat çekti. İliaz, "Hastalığın tetikleyicileri kişiden kişiye değişir. Hayvan tüyü gibi alerjenlere herkes aynı tepkiyi vermez. Alerji testiyle kişisel durum değerlendirilmelidir" diye konuştu.

İnhaler ilaçlar bağımlılık yapmaz

Uzmanlar, özellikle inhaler tedavilerin bağımlılık yaptığı yönündeki yaygın inanışın da yanlış olduğunu, bu ilaçların düşük dozda kullanıldığını ve uzun vadede ciddi yan etki riski taşımadığını vurguladı. İlaçların doktor kontrolü dışında bırakılmasının, semptomların daha şiddetli dönmesine yol açabileceği uyarısında bulundular.

2025 Teması: Erişilebilir tedavi herkes için

Dünya Astım Günü’nün bu yılki teması ise tedaviye erişim eşitliği. Global Astım Girişimi (GINA), inhaler ilaçların tüm dünyada erişilebilir olmasının hayati önem taşıdığını duyurdu.

Uzmanlar, yaşam kalitesini artırmak için ilaçların düzenli kullanılması, tetikleyicilerden kaçınılması, sigara dumanından uzak durulması, aşılama takibinin yapılması ve egzersizin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.



Kaynak: AA