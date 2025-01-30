Uzmanlardan ‘sarı serum' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir!

Afyonkarahisar’da bir kişinin özel bir klinikte "sarı serum" uygulandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, uzmanlar, vatandaşları bu tür tedavi yöntemlerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Halk arasında "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen vitaminli serumlar, ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tedavilerin yalnızca hastane ortamında ve doktor kontrolünde uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nden uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları gibi sorunlarda serum kullanımının faydalı olacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Acil servise gelen hastaların bu serum için yoğun talepte bulunduğu ifade ediliyor, ancak uzmanlar, sadece hekim önerisi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Böyle bir şey yok, durum hemen iyileşmez”

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Burak Demirci, serumun sadece B vitamini içerdiğini ve sarı renginin vitaminin etkisiyle oluştuğunu belirterek, "B1, B2, B3, B5, B6 gibi B vitamini bileşenleri enjekte edildiğinde sarı renk oluşuyor. Ancak bu renk, hastanın sağlığına hiçbir fayda sağlamaz. Ne yazık ki, hastalar genellikle serum alındığında tüm kötü halleri düzeleceklerini düşünüyorlar, ama böyle bir şey yok" dedi. Enfeksiyonlarda, kas ağrıları ve halsizlik gibi durumlarda vitaminin hastalıkları iyileştirme etkisi bulunmadığını, bu tedavi yönteminin yanlış bir bilgi sonucu talep edildiğini ifade etti.

“Tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor”

Doç. Dr. Demirci, serum tedavisinin ciddi yan etkiler taşıdığını, bazı vakalarda ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. "Sarı serumun içinde sadece B vitamini olmayabiliyor, bunun yanı sıra ağrı kesiciler, steroidler veya başka etken maddeler de bulunabiliyor. Bu maddeler renk değiştirmez ama sağlık için tehlikeli olabilir. Bu tür uygulamaların sağlık kabinlerinde veya evde yapılması son derece tehlikelidir. Anafilaktik şoka yol açabilir ve acil müdahale gerektirir, hastaneler dışında bu durumlar ölümle sonuçlanabilir" diye uyardı.

“Dakikalar önemli, alerjik reaksiyonlar hızla gelişebilir”

Uzm. Dr. Mehmet Oktay Alkan ise, "Sarı serumun içeriği, B vitamini, kortizon ve ağrı kesicilerden oluşan bir tedavi yöntemi. Ancak bunun gribal enfeksiyon veya üst solunum yolu enfeksiyonları için bilimsel olarak faydalı olduğuna dair bir veri yok. Bu tedavi, alerjiden ölüme kadar ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Alerjisi olmayan kişilerde bile anafilaksi gelişebilir, bu yüzden bu tedavi yalnızca hastanede uygulanmalıdır" dedi. Ayrıca, "Alerjik reaksiyonlar geliştiğinde, dakikalar çok kritik. Bu tedavinin hastaneler dışında yapılması ölümcül sonuçlar doğurabilir" diye ekledi.

“Serum talebi tehlikeli olabilir”

Uzm. Dr. Burak Akın ise, sarı serum tedavisinin yalnızca belirli hastalıklar için kullanılması gerektiğini belirtti. "Verniko korsakof sendromu ve beri beri hastalığı gibi durumlarda tercih edebiliriz. Ancak solunum yolu enfeksiyonlarında sarı serum tedavisinin tıbbi bir dayanağı yok. Serum tedavisi, hastane ortamında yapılması gereken bir girişimdir" dedi. Bakanlığın da bu konuda uyarılar yayınladığını hatırlatan Akın, "Vatandaşlarımıza önerimiz, tedavi için hekimlerinin yazdığı ilaçları kullanmaları ve serum ya da iğne taleplerinde bulunmamaları" diyerek, acil servislere başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı uyarıyor: Yalnızca hastanelerde yapılmalı

Sağlık Bakanlığı, bu tür uygulamaların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında yapılması gerektiğini yineledi. Bakanlık, vatandaşları bilinçli sağlık uygulamaları konusunda daha duyarlı olmaya çağırarak, "Bilinçsiz tedavi yöntemleri, sağlık sorunlarına daha da büyük sorunlar ekleyebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA