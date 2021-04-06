Vaka artışında dördüncü sıradayız

Hilal SARI

Yılbaşından itibaren birçok gelişmiş ülkede başlayan ve gelişmekte olan ülkelerde de hız kazanan aşılamaya rağmen, dünyanın en büyük bazı ekonomilerinde pandeminin üçüncü dalgası hız kesmeden devam ediyor. Dün Hindistan’da son 24 saatte 100 binin üzerinde vaka açıklanmasıyla, Hindistan AB ve Brezilya’dan sonra bu barajı aşan ilk ülke oldu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 7 günde en fazla vaka görülen ülke de Hindistan. Brezilya, ABD, Türkiye ve Fransa da en fazla vaka artışı görülen diğer dört ekonomi. Geçtiğimiz hafta 3.800’e yakın günlük can kaybıyla pandeminin yeni merkezi haline gelen Brezilya’da da günlük vaka sayıları 70 binin üzerinde. Sağlık çalışanları dünya basınına verdikleri demeçte hastanelerin dolup taştığını, aşılamaya rağmen bu yıl ölüm oranlarının çok daha fazla olduğunu aktarıyor.

Dünyanın aşı fabrikası ama…

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan’da aşılama 15 Ocak’ta başlamasına rağmen, vakalar 5 Nisan itibariyle son 24 saatte 103 bin 558’e tırmandı. Ağustosa kadar 600 milyon doz hedefi bulunan ülkede şimdiye kadar 1,3 milyar nüfusun yüzde 1’inden azı aşılandı - toplam 76 milyon doz. Ülkenin ihraç ettiği aşı, uyguladığı aşının üzerinde seyrediyor. Avrupa ülkelerinin aksine 3. değil 2. dalgayı yaşayan Hindistan’da büyük kentlerde hastane kapasitelerinin dolmaya başladığı belirtilirken, depoların, kullanılmayan trenlerin ve kamuya açık alanların tedavi merkezlerine dönüştürülmeye başladığı belirtiliyor. Vakaların yarısından fazlası (57 bin) ülkenin en zengin eyaleti ve finans merkezi Mumbai’ye de ev sahipliği yapan Maharashtra’da görülüyor. GSYH’nin yüzde 14’ünü oluşturan eyalette gece ve haftasonu karantinaları başlatıldı ve restoranlar sadece gel al hizmeti verebilecek. Ülkenin fabrika faliyetleri yeni karantinalarla yedi ayın en düşük hızına gerilerken, Senseks ve Nifty endeksleri da vaka artışlarından payını alıyor ve sert düşüşler kaydediyor.

Avrupa’da da durum parlak değil

En hızlı vaka artışlarının görüldüğü Polonya’da da Paskalya haftasonunda hastaneler artan vakalarla mücadele etmekte zorlandı. Yerel basında bazı hastanelerin dolmaya yaklaştığı ve sağlık sisteminin patlama noktasında olduğu haberleri yer aldı. 3. kez ülke genelinde kısıtlamalar açıklayan Fransa da vakaların en çok arttığı ülkelerden biri olurken, Portekiz de bu haftasonu bitmesi planlanan İspanya seyahat yasağını 15 Nisan’a uzattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 19:00-06:00 saatleri arasında uygulanacak çıkma yasaklarını ve seyahat kısıtlamalarını duyurmasının ardından Meclis’te konuşan Başbakan Jean Castex, “Salgın çok hızlı yayılıyor ve her yerde yayılıyor” uyarısı yaptı. Fransa’da son iki haftada vakalar yüzde 55 artarken, Belçika’da bu oran yüzde 95. Hollanda’da yüzde 48 ve pandemiyle mücadelede örnek gösterilen Almanya’da bile iki haftalık süreçte yüzde 75’lik artış kaydedildi. Bu artışın bir kısmının uygulanan testlerde de yaşanan artıştan kaynaklandığı belirtilse de, Almanya ve Fransa gibi aşı alımında önde giden ülkelerde aşılamanın başından bu yana vakalar varyantlar nedeniyle azalmıyor artıyor. Sert kısıtlamaları Fransa’ya paralel ay sonuna uzatan İtalya’da da Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco Financial Times’a konuşarak “Küresel ekonomiye en büyük tehdidin ülkelerin nüfuslarını aşılamalarında görülen farklılaşma olduğunu” söyledi.