Vegan ürün pazarı 22 milyar dolara ulaşacak

Tarihi 1900’lü yıllara dayanan “vegan bes­lenme ritüeli” son 20 yılda hızla büyüyor. Tür­kiye’de 100 kişiden 30’unun vegan olduğunu belirten Humm Organic’in Genel Müdürü Şirin Işık, “Vegan pazarında Türkiye’de yüz­de 395 oranında yükseliş var. 2025 yılında vegan ürün pa­zarı 22 milyar dolar büyük­lüğe ulaşacak” dedi.

Türkiye’de son yıllarda, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında temiz içerikli bes­lenme konusunda farkında­lık giderek arttı. Araştırma­lar da vejetaryen/vegan ya da organik beslenmeye yönelen tüketicilerin sayısında önem­li bir artış olduğunu doğrulu­yor. Tarihi 1900’lü yıllara da­yanan “vegan beslenme ritü­eli” özellikle son 20 yılda daha da dikkat çekici bir hal aldı.

Kısaca hayvan kökenli gıda­ları ve diğer hayvansal ürün­leri kullanmayı reddetme ola­rak açıklanabilen veganlık ya da veganizm, her gün daha fazla talep görüyor. 1 Kasım Dünya Vegan Günü nedeniyle açıklama yapan Humm Orga­nic Genel Müdürü Şirin Işık, Dünya son dönem verileriy­le pazardaki potansiyele dik­kat çekti. Işık, “Son dönem­de tüketim ürünlerinin en di­namik kategorilerinden biri sayılan sağlıklı atıştırmalık endüstrisinin 2030’a kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği öngörülüyor. Küresel sağlık­lı atıştırmalık pazarı için ya­pılan tahminler 2030’a ka­dar 152 milyar dolarlık pazar değerine ulaşacağı yönün­de.

Dünyada gelişmiş ülkele­rin et, süt, peynir gibi hayvan­sal proteinlerin yerini alacak olan alternatif bitkisel bazlı proteinler için önemli yatı­rımlar mevcut. Vegan paza­rı da bu sayede büyüme gös­terecek. 2014 ve 2020 arası tarihlerde Hollanda’da yüz­de 645, Yunanistan’da yüzde 590, Türkiye’de ise yüzde 395 oranında bir yükseliş var. Bu­gün Türkiye’de 1000 kişiden 30’u vegan. 2025 yılına kadar vegan ürün pazarının 22 mil­yar dolar büyüklüğe ulaşacağı düşünülüyor” dedi.

“İnovasyon desteklenirse başarı garanti”

Vegan atıştırmalık katego­risinin, vegan gıda pazarında güçlü bir büyüme trendi gös­terdiğine dikkat çeken Işık “İnovasyon, sürdürülebilir­lik ve tüketici tercihlerine uyum sağlama yeteneği, bu pazarda başarının anahtarı olacak” sözleriyle sektörün potansiyeline dikkat çek­ti. Şirin Işık Humm Organic markasının son 3 yılda 3 kat büyüdüğünün altını çizerek bu başarının altında ürün ge­liştirme yeteneklerinin bu­lunduğunu iletti. Işık sözle­rini şöyle sürdürdü:

“Çocukların sağlıklı geli­şimi için çıktığımız yolda Humm Organic olarak, pa­zarın trendlerini çok iyi ana­liz ederek kısa sürede hedef kitlemizi genişletmeyi ba­şardık. Bugün sağlıklı bes­lenme bilincine sahip ve bu­nu hayatına adapte etmiş kişilerin, aynı zamanda ve­gan beslemeyi tercih eden tükecilerin, küçükten büyü­ğe herkesin talebine uygun çözümler sunuyoruz. Orga­nik atıştırmalık pazarında en geniş ürün gamına sahip olan markayız.

Humm Or­ganic’te çocukların en çok tükettikleri, kurabiye, şe­ker ilavesiz meyve lokumla­rı, kraker, grissini, kek, puf, gevrek, bar gibi 8 grupta 16 ürün bulunmakta. Bunların tamamı yüzde yüz organik, şeker ilavesiz, koruyucusuz, temiz reçeteli ayını zamanda 13’ü vegan. Yıl sonuna kadar üç farklı kategoride dört ye­ni vegan ürünümüzü rafla­ra sunacağız. Böylece toplam vegan ürün sayımız 17’ye yükselecek. 2025’in ilk çey­reğinde ise ürün yelpazemizi genişleterek bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”