Vegan ürün pazarı 22 milyar dolara ulaşacak
"Vegan beslenme ritüeli” son 20 yılda hızla büyüyor. Türkiye’de 100 kişiden 30’unun vegan olduğunu belirten Humm Organic’in Genel Müdürü Şirin Işık, “Vegan pazarında Türkiye’de yüzde 395 oranında yükseliş var. 2025 yılında vegan ürün pazarı 22 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak” dedi.
Tarihi 1900’lü yıllara dayanan “vegan beslenme ritüeli” son 20 yılda hızla büyüyor. Türkiye’de 100 kişiden 30’unun vegan olduğunu belirten Humm Organic’in Genel Müdürü Şirin Işık, “Vegan pazarında Türkiye’de yüzde 395 oranında yükseliş var. 2025 yılında vegan ürün pazarı 22 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak” dedi.
Türkiye’de son yıllarda, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında temiz içerikli beslenme konusunda farkındalık giderek arttı. Araştırmalar da vejetaryen/vegan ya da organik beslenmeye yönelen tüketicilerin sayısında önemli bir artış olduğunu doğruluyor. Tarihi 1900’lü yıllara dayanan “vegan beslenme ritüeli” özellikle son 20 yılda daha da dikkat çekici bir hal aldı.
Kısaca hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme olarak açıklanabilen veganlık ya da veganizm, her gün daha fazla talep görüyor. 1 Kasım Dünya Vegan Günü nedeniyle açıklama yapan Humm Organic Genel Müdürü Şirin Işık, Dünya son dönem verileriyle pazardaki potansiyele dikkat çekti. Işık, “Son dönemde tüketim ürünlerinin en dinamik kategorilerinden biri sayılan sağlıklı atıştırmalık endüstrisinin 2030’a kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği öngörülüyor. Küresel sağlıklı atıştırmalık pazarı için yapılan tahminler 2030’a kadar 152 milyar dolarlık pazar değerine ulaşacağı yönünde.
Dünyada gelişmiş ülkelerin et, süt, peynir gibi hayvansal proteinlerin yerini alacak olan alternatif bitkisel bazlı proteinler için önemli yatırımlar mevcut. Vegan pazarı da bu sayede büyüme gösterecek. 2014 ve 2020 arası tarihlerde Hollanda’da yüzde 645, Yunanistan’da yüzde 590, Türkiye’de ise yüzde 395 oranında bir yükseliş var. Bugün Türkiye’de 1000 kişiden 30’u vegan. 2025 yılına kadar vegan ürün pazarının 22 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı düşünülüyor” dedi.
“İnovasyon desteklenirse başarı garanti”
Vegan atıştırmalık kategorisinin, vegan gıda pazarında güçlü bir büyüme trendi gösterdiğine dikkat çeken Işık “İnovasyon, sürdürülebilirlik ve tüketici tercihlerine uyum sağlama yeteneği, bu pazarda başarının anahtarı olacak” sözleriyle sektörün potansiyeline dikkat çekti. Şirin Işık Humm Organic markasının son 3 yılda 3 kat büyüdüğünün altını çizerek bu başarının altında ürün geliştirme yeteneklerinin bulunduğunu iletti. Işık sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocukların sağlıklı gelişimi için çıktığımız yolda Humm Organic olarak, pazarın trendlerini çok iyi analiz ederek kısa sürede hedef kitlemizi genişletmeyi başardık. Bugün sağlıklı beslenme bilincine sahip ve bunu hayatına adapte etmiş kişilerin, aynı zamanda vegan beslemeyi tercih eden tükecilerin, küçükten büyüğe herkesin talebine uygun çözümler sunuyoruz. Organik atıştırmalık pazarında en geniş ürün gamına sahip olan markayız.
Humm Organic’te çocukların en çok tükettikleri, kurabiye, şeker ilavesiz meyve lokumları, kraker, grissini, kek, puf, gevrek, bar gibi 8 grupta 16 ürün bulunmakta. Bunların tamamı yüzde yüz organik, şeker ilavesiz, koruyucusuz, temiz reçeteli ayını zamanda 13’ü vegan. Yıl sonuna kadar üç farklı kategoride dört yeni vegan ürünümüzü raflara sunacağız. Böylece toplam vegan ürün sayımız 17’ye yükselecek. 2025’in ilk çeyreğinde ise ürün yelpazemizi genişleterek bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”