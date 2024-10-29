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Vegan ürün pazarı 22 milyar dolara ulaşacak

"Vegan beslenme ritüeli” son 20 yılda hızla büyüyor. Türkiye’de 100 kişiden 30’unun vegan olduğunu belirten Humm Organic’in Genel Müdürü Şirin Işık, “Vegan pazarında Türkiye’de yüzde 395 oranında yükseliş var. 2025 yılında vegan ürün pazarı 22 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak” dedi.

Dünya Gazetesi
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Tarihi 1900’lü yıllara dayanan “vegan bes­lenme ritüeli” son 20 yılda hızla büyüyor. Tür­kiye’de 100 kişiden 30’unun vegan olduğunu belirten Humm Organic’in Genel Müdürü Şirin Işık, “Vegan pazarında Türkiye’de yüz­de 395 oranında yükseliş var. 2025 yılında vegan ürün pa­zarı 22 milyar dolar büyük­lüğe ulaşacak” dedi.

Türkiye’de son yıllarda, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında temiz içerikli bes­lenme konusunda farkında­lık giderek arttı. Araştırma­lar da vejetaryen/vegan ya da organik beslenmeye yönelen tüketicilerin sayısında önem­li bir artış olduğunu doğrulu­yor. Tarihi 1900’lü yıllara da­yanan “vegan beslenme ritü­eli” özellikle son 20 yılda daha da dikkat çekici bir hal aldı.

Kısaca hayvan kökenli gıda­ları ve diğer hayvansal ürün­leri kullanmayı reddetme ola­rak açıklanabilen veganlık ya da veganizm, her gün daha fazla talep görüyor. 1 Kasım Dünya Vegan Günü nedeniyle açıklama yapan Humm Orga­nic Genel Müdürü Şirin Işık, Dünya son dönem verileriy­le pazardaki potansiyele dik­kat çekti. Işık, “Son dönem­de tüketim ürünlerinin en di­namik kategorilerinden biri sayılan sağlıklı atıştırmalık endüstrisinin 2030’a kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği öngörülüyor. Küresel sağlık­lı atıştırmalık pazarı için ya­pılan tahminler 2030’a ka­dar 152 milyar dolarlık pazar değerine ulaşacağı yönün­de.

Dünyada gelişmiş ülkele­rin et, süt, peynir gibi hayvan­sal proteinlerin yerini alacak olan alternatif bitkisel bazlı proteinler için önemli yatı­rımlar mevcut. Vegan paza­rı da bu sayede büyüme gös­terecek. 2014 ve 2020 arası tarihlerde Hollanda’da yüz­de 645, Yunanistan’da yüzde 590, Türkiye’de ise yüzde 395 oranında bir yükseliş var. Bu­gün Türkiye’de 1000 kişiden 30’u vegan. 2025 yılına kadar vegan ürün pazarının 22 mil­yar dolar büyüklüğe ulaşacağı düşünülüyor” dedi.

“İnovasyon desteklenirse başarı garanti”

Vegan atıştırmalık katego­risinin, vegan gıda pazarında güçlü bir büyüme trendi gös­terdiğine dikkat çeken Işık “İnovasyon, sürdürülebilir­lik ve tüketici tercihlerine uyum sağlama yeteneği, bu pazarda başarının anahtarı olacak” sözleriyle sektörün potansiyeline dikkat çek­ti. Şirin Işık Humm Organic markasının son 3 yılda 3 kat büyüdüğünün altını çizerek bu başarının altında ürün ge­liştirme yeteneklerinin bu­lunduğunu iletti. Işık sözle­rini şöyle sürdürdü:

“Çocukların sağlıklı geli­şimi için çıktığımız yolda Humm Organic olarak, pa­zarın trendlerini çok iyi ana­liz ederek kısa sürede hedef kitlemizi genişletmeyi ba­şardık. Bugün sağlıklı bes­lenme bilincine sahip ve bu­nu hayatına adapte etmiş kişilerin, aynı zamanda ve­gan beslemeyi tercih eden tükecilerin, küçükten büyü­ğe herkesin talebine uygun çözümler sunuyoruz. Orga­nik atıştırmalık pazarında en geniş ürün gamına sahip olan markayız.

Humm Or­ganic’te çocukların en çok tükettikleri, kurabiye, şe­ker ilavesiz meyve lokumla­rı, kraker, grissini, kek, puf, gevrek, bar gibi 8 grupta 16 ürün bulunmakta. Bunların tamamı yüzde yüz organik, şeker ilavesiz, koruyucusuz, temiz reçeteli ayını zamanda 13’ü vegan. Yıl sonuna kadar üç farklı kategoride dört ye­ni vegan ürünümüzü rafla­ra sunacağız. Böylece toplam vegan ürün sayımız 17’ye yükselecek. 2025’in ilk çey­reğinde ise ürün yelpazemizi genişleterek bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”