Yanıltan özel sağlıkçılara para cezası önerisi masada

TBMM Başkanlığına önü­müzdeki günlerde su­nulması planlanan ka­nun teklifiyle, özel sağlık tesis­lerine, sağlık çalışanlarına ve güvenli sağlık ürünlerine erişi­me yönelik düzenlemelere gidi­lecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkan­lığında sağlıkla ilgili yeni dü­zenlemeleri içeren kanun tekli­finin hazırlıklarını tamamladı. İlerleyen günlerde TBMM Baş­kanlığına sunulması planlanan teklifle, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli” ile hayata geçirilen “Sağlık Türkiye Yüzyılı Programı” doğrultusunda kali­teli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması, sağlık alanındaki gücün korunması amacıyla dü­zenlemelere ve değişikliklere gi­dilecek.

Teklife göre, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yü­kümlülüğünün yerine getirilme­mesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenle­necek. Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liseleri­nin diş protez programlarına öğ­renci kaydı yapılacak. Sağlık Ba­kanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağ­lık personeli ile Sağlık Bakan­lığı’nın bağlı kuruluşlarında ek ödemeye hak kazanan personel­den Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda (TÜSEB) görev­lendirilenler de ek ödemeden yararlanabilecek.

Sahte tıbbi cihaz satanlar mercek altına girecek

Özel sağlık tesisleri için ta­nıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, in­san sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı ya­ratan fiillerde bulunanlar hak­kında idari para cezası uygula­nacak. Vatandaşların güven­li sağlık ürünlerine erişiminin artırılması amacıyla Sağlık Ba­kanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi ci­hazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişi­ler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bu­lunduran ve hizmete sunanlar idari para cezasına çarptırıla­cak. Türk Optisyen-Gözlükçü­ler Birliği ve optisyen-gözlükçü­ler odalarının organlarının olu­şumu ve görevleri ile optisyenlik mesleğine yönelik disiplin hü­kümleri düzenlenecek.