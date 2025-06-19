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Yanıltan özel sağlıkçılara para cezası önerisi masada

TBMM Başkanlığına önümüzdeki günlerde sunulması planlanan AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, özel sağlık tesisleri için yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlara para cezası verilecek.

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Yanıltan özel sağlıkçılara para cezası önerisi masada
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TBMM Başkanlığına önü­müzdeki günlerde su­nulması planlanan ka­nun teklifiyle, özel sağlık tesis­lerine, sağlık çalışanlarına ve güvenli sağlık ürünlerine erişi­me yönelik düzenlemelere gidi­lecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkan­lığında sağlıkla ilgili yeni dü­zenlemeleri içeren kanun tekli­finin hazırlıklarını tamamladı. İlerleyen günlerde TBMM Baş­kanlığına sunulması planlanan teklifle, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli” ile hayata geçirilen “Sağlık Türkiye Yüzyılı Programı” doğrultusunda kali­teli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması, sağlık alanındaki gücün korunması amacıyla dü­zenlemelere ve değişikliklere gi­dilecek.

Teklife göre, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yü­kümlülüğünün yerine getirilme­mesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenle­necek. Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liseleri­nin diş protez programlarına öğ­renci kaydı yapılacak. Sağlık Ba­kanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağ­lık personeli ile Sağlık Bakan­lığı’nın bağlı kuruluşlarında ek ödemeye hak kazanan personel­den Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda (TÜSEB) görev­lendirilenler de ek ödemeden yararlanabilecek.

Sahte tıbbi cihaz satanlar mercek altına girecek

Özel sağlık tesisleri için ta­nıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, in­san sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı ya­ratan fiillerde bulunanlar hak­kında idari para cezası uygula­nacak. Vatandaşların güven­li sağlık ürünlerine erişiminin artırılması amacıyla Sağlık Ba­kanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi ci­hazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişi­ler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bu­lunduran ve hizmete sunanlar idari para cezasına çarptırıla­cak. Türk Optisyen-Gözlükçü­ler Birliği ve optisyen-gözlükçü­ler odalarının organlarının olu­şumu ve görevleri ile optisyenlik mesleğine yönelik disiplin hü­kümleri düzenlenecek.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL