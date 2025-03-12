Yapay kalple 100 gün! Tıp tarihinde bir ilke imza atıldı

Avustralya’da kalp yetmezliği sorunu yaşayan ve nakil yapılması gereken bir hasta, yapay kalple 100 gün yaşayarak bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.

Bir kalp implantıyla hastaneden yürüyerek taburcu edilen ilk kişi olarak dünya tıp tarihine geçen kişi, 100 günün sonunda gerçek bir kalbin kendisine naklediymesiyle sağlığına kavuşurken, bu gelişme bilim adamları için büyük bir umut kaynağı oldu.

Operasyonu gerçekleştiren Avustralyalı araştırmacılar ve doktorlar, hastanın mart ayı başlarında gerçek bir kalp nakli yapılmadan önce bu implantla 100 günden fazla hayatta kalmayı başardığını ve bunun “tam anlamıyla klinik bir başarı” olduğunu ifade etti.

50 milyon dolarlık fon

Henüz klinik araştırma sürecinde olan BiVACOR yapay kalbi, Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms'in imzasını taşıyor. Euronews'te yer alan habere göre, insan kalbinin tamamen yerini alabilen dünyanın ilk implantı, sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit etmek için manyetik kaldırma teknolojisini kullanıyor.

Avustralya hükümetinin geliştirilmesi için 50 milyon dolarlık bir fon sağladığı BiVACOR’un temel amacı, hastaları donör kalp bulunana kadar hayatta tutacak bir köprü görevi görmek olsa da, uzun vadeli hedefi, hastaların kalp nakline ihtiyaç duymadan yapay kalple yaşayabilmesi.

"Önümüzde uzun bir yol var"

Yapay kalp ameliyatı olan 6. kişi olan Avustralyalı hasta, 22 Kasım’da Sydney’de geçirdiği ameliyatın ardından şubat ayında yapay kalple hastaneden taburcu edildi, Mart ayında ise kendisine gerçek bir kalp nakledildi.

Ameliyatın gerçekleştiği St Vincent’s Hastanesi'nden kardiyolog Prof. Chris Hayward, BiVACOR yapay kalbinin kalp yetmezliği tedavisinde çığır açacağını vurguladı . Queensland Üniversitesi’nden ve Kalp Vakfı yönetim kurulundan Prof. David Colquhoun ise yapay kalbin 100 günden fazla çalışabilmesine rağmen gerçek kalbin 10 yıldan (3.000 gün) fazla işlev gösterdiğini vurgulayarak, tam bir alternatif olabilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.