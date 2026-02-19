Yapay zeka sağlık pazarında 2030 yılına kadar yüksek büyüme bekleniyor

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 188 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yapay zeka teknolojilerinin teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanımının yaygınlaşması, sağlık pazarındaki dinamikleri kökten değiştiriyor. Özellikle görüntüleme araçlarındaki teknolojik ivme, daha hassas ve hızlı sonuçlar alınmasına olanak tanıyor.

Görüntüleme ve teşhis odaklı yapay zeka araçlarının sağlıkta giderek daha fazla kullanıldığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çetinkaya, "Görüntülerin analizinde ve oran-orantı hesaplamalarında daha verimli sonuçlar elde ediyoruz. Bu durum özellikle estetik ve plastik cerrahide anatomik doğruluğun korunması açısından büyük önem taşıyor. Görüntü işleme teknolojilerindeki ilerlemeler, biz cerrahların planlama aşamasında çok daha detaylı verilere ulaşmasını sağlıyor. Op. Dr. Ali Çetinkaya Kliniği olarak, modern estetik cerrahinin tüm imkanlarını kullanarak hastalarımıza bütüncül bir hizmet sunuyoruz. Kliniğimize özel geliştirilen Yapay Zeka Estetik Asistanı, hastaların saniyeler içinde doğal sonuç öngörüleri almasını sağlayarak muayene öncesi hazırlık sürecini mükemmelleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Muayene öncesi beklenti yönetimini kolaylaştırıyor

Op. Dr. Ali Çetinkaya, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Kliniğimizde sunduğumuz Yapay Zeka Estetik Asistanı ile amacımız bir sihirli değnek sunmak değil. Hastalarımızın kendi anatomilerine dayalı gerçekçi analizler yapabilmelerini sağlamak. Filtrelerden farklı olarak gerçek oran-orantı hesaplamaları yapan bu sistem, burun estetiği simülasyonu gibi kritik işlemlerde hastanın yüz hatlarına en uygun formu görmesine yardımcı oluyor. Dijital simülasyonun doktor muayenesinin yerini tutmayacağını ancak muayene öncesi doğru beklenti yönetimi için çok verimli bir araç olduğunu vurgulamak isterim. Kişiye özel analiz ve doğal sonuç odaklı vizyonumuzla estetik cerrahide dijital devrimin bir parçası olmaya devam edeceğiz."

Tıbbın geleceğinin teknolojiyle iç içe şekilleneceğini söyleyen Op. Dr. Ali Çetinkaya, "Biz de kliniğimizde bu vizyonla hareket ederek hastalarımıza daha güvenli ve öngörülebilir bir tedavi süreci sunuyoruz. Yapay zekayı sadece bir araç değil, doktor ve hasta arasındaki iletişimi güçlendiren bir karar destek mekanizması olarak da kullanıyoruz” dedi.

"Dijital simülasyon araçları karar verme sürecini hızlandırıyor"

Op. Dr. Ali Çetinkaya, estetik operasyonlardaki dijital deneyimin, hasta sadakati üzerinde de olumlu etkilerini gözlemlediklerini belirterek şu yorumu yaptı: "Hastalarımızın olası sonuçları kendi fotoğrafları veya canlı kamera görüntüleri üzerinden görmeleri, operasyon öncesi kaygıları en aza indiriyor. Bu sayede burun estetiği (Rinoplasti), yüz germe (Facelift) ve kaş kaldırma gibi işlemlerde çok daha gerçekçi beklentiler oluşturabiliyoruz. Op. Dr. Ali Çetinkaya Kliniği olarak dijital danışmanlık deneyimini interaktif hale getirerek hastalarımızla bağımızı teknolojik bir zeminde kuvvetlendiriyoruz."