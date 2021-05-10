Yapılan aşı sayısı 1.3 milyarı aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı bugüne dek 1 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 324 milyon 310 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 259 milyon 720 bin ile ABD, 168 milyon 300 bin ile Hindistan, 53 milyon 40 bin ile İngiltere, 46 milyon 880 bin ile Brezilya, 34 milyon 410 bin ile Almanya, 25 milyon 410 bin ile Fransa, 25 milyon 92 bin ile Türkiye, 24 milyon 50 bin ile İtalya, 21 milyon 990 bin ile Endonezya, 21 milyon 750 bin ile Rusya, 21 milyon 230 bin ile Meksika, 19 milyon 50 bin ile İspanya, 15 milyon 920 bin ile Kanada, 15 milyon 700 bin ile Şili, 13 milyon 670 bin ile Polonya, 11 milyon 150 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 580 bin ile Suudi Arabistan ve 10 milyon 500 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,32 doz ile İsrail, 112,69 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 82,15 ile Şili, 81,4 ile Malta, 80,86 ile Bahreyn, 79,88 ile Maldivler, 78,13 ile İngiltere, 77,66 ile ABD, 70,49 ile Macaristan, 65,72 ile Moğolistan, 62,94 ile Katar, 62,4 ile Butan, 62,15 ile Monako, 57,73 ile Uruguay, 55,83 ile Sırbistan ve 54,01 ile İzlanda izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 92 bin 385 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,55 oldu.

14 milyon 638 bin 826 kişiye ilk doz, 10 milyon 453 bin 559 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 159 milyon 37 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 308 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.