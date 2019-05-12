"Yarı uyumlu kök hücre nakli 20 milyon doları yurtta tutar"

12 Mayıs 2019

Mehmet KAYA

ANKARA - Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Muhit Özcan, aile bireylerinden yarı uyumlu kök hücre nakli-ilik nakline izin verilmesinin yıllık 20 milyon dolar tasarruf sağlayacağını söyledi. Bu konudaki prosedürün uzun ve nihayetinde Sağlık Bakanlığı iznine tabi olduğunu belirten Özcan, bazı ülkelerde eyaletlerin dahi eyalet dışı veri tabanı araması yapmadan aileden yarı uyumlu nakiller yaptığını bildirdi. Prof. Dr: Özcan, son dönemde basında ve kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen uygun kök hücre bulunmasına yönelik kampanyaların zarar verici sonuçları olduğunu söyledi. 7. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, kampanyalara karşı uyarıda bulundu.

Muhit Özcan, bu türden kampanyaların duygusal olarak çok kişiyi etkilediğine işaret ederek, özellikle çocuklar konu olduğunda çok sayıda insanın gönüllü verici (donör) olduğunu ve yeterince bilinçlenmeyen bu kişilerin TÜRKÖK sisteminde göründüğünü vurgulayarak, “Bu bağışçılar mesela 1 yıl sonra sistemden bir hastayla eşleşme gösteriyorlar. Verici olur musunuz diye sorulduğunda (ben sadece o kız, o bebek için verici olmuştum. Verici değilim) diyor.. Büyük bir faciaya imza atmış oluyor. Hem zaman, hem emek, hem umut, hem para harcanmış oluyor.” dedi.

İlik nakli adalet gibi.. TÜRKÖK’e bağışçı olunmalı

“İlik nakli adalet gibi, geciktiğinde ikisi de işe yaramaz” diyen Muhit Özcan, bir kişinin listede göründüğü halde verici olmaması halinde büyük bir zaman kaybının doğduğunu vurguladı.

Kişilerin bilinçlendirilerek TÜRKÖK’e bağışçı olmaya özendirilmesi gerektiğini belirten Muhit Özcan, “Duygusal sömürüdür. Hasta ismine özel kampanya düzenlenmesi sadece zaman kaybı. İnsanlara acı vermekte. TÜRKÖK’ün üzerinden, ulusal milli bağışçılığa destek olmalıyız. Bu risk çok büyük bir risktir. Onların büyük çoğunluğu (biz O’na bağışçı olduk başkasına vermeyiz) diyor.” dedi.

Yarı uyumlu nakil mevzuatı kolaylaştırılmalı, 20 milyon dolar Türkiye’de kalabilir

Prof. Dr. Muhit Özcan, Türkiye’de kemik iliği, kök hücre naklinde sistemin önce aileye bakılması, sonra TÜRKÖK taraması ve ardından da uluslar arası ağda arama ve tüm bunlarda bulunamaması halinde Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi “yarı uyumlu nakil” şeklinde işlediğini söyledi.

Özcan, hasta kişinin anne-baba, kardeş ve çocuklarının her durumda “yarı uyumlu verici” olabildiğini hatırlatarak, bu şekildeki tedavilerin de tam uyum ile hemen hemen aynı olduğunun altını çizdi. Muhit Özcan, yurt dışından her yıl yaklaşık 20 milyon dolarlık kök hücre alımı yapıldığını vurgulayarak, “Önerimiz şu: Öncelikle aile içi (tam uyum için) tarama yapılsın. Verici bulunamadığında milli bankamız TÜRKÖK taransın. Bulunamazsa, hekimle hasta yurt dışından taramaya karar versin. Burada hasta hakkı ve ülke dövizi zayi olmasın” dedi.