Yaz ayının davetsiz misafiri saman nezlesine dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Oğurlu, ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteren saman nezlesinin bulaşıcı olmadığını, iç-dış mekanlardaki çeşitli alerjenlerin saman nezlesini tetiklediğini belirtti. Astımı olan kişilerde saman nezlesinin daha çok görüldüğünü belirten Oğurlu, tedavi edilmeyen saman nezlesinin de astıma dönüşebileceğinin altını çizdi.

Saman nezlesinde ateş olmaz

Saman nezlesinin hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık gibi belirtileri olduğunu aktaran Oğurlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Soğuk algınlığı bulaşıcı bir hastalıkken, saman nezlesi bulaşıcı değildir. Saman nezlesinde ateş olması beklenmez. Soğuk algınlığında ise kas ve eklem ağrıları olması beklenir. Saman nezlesi, ilkbahar ve yaz aylarında artış gösterirken, soğuk algınlığı daha çok kış aylarında görülür. Eğer hassasiyet varsa ağaç, çimen, çiçek ve bitkilerden gelen polenler, küf mantarları, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyleri ve çeşitli böcekler, alerjik nezle bulgularının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Mevsimsel alerjiler, dış ortamda havada bulunan polenlerin arttığı ilkbahar ve yaz aylarında daha çok görülür. Evcil hayvanlardan ve ev tozu akarlarından kaynaklanan iç ortam alerjileri yılın her döneminde görülebilir."

Hastalığın en büyük tetikleyicisi polenler

Bütün hastalıklarda olduğu gibi alerjik hastalıklarda da korunmanın çok önemli olduğunu belirten Oğurlu, şunları kaydetti: "Şikayetler mevsimselse ve özellikle belli bir ayda başlıyorsa şikayetler başlar başlamaz, hatta başlamadan önce hekime başvurulması ve tedaviye başlanması ile bulguların ortaya çıkması önlenebilir. Polen sayısının yüksek olduğu ilkbahar ve yaz aylarında arabaların ve evlerin camları kapalı tutulabilir. Elektrikli süpürgelerde ve klimalarda filtreler kullanılabilir. Ev tozu akarlarına karşı korunmak için ev içinde toz çıkarabilecek halı kilim, battaniye gibi ev eşyaları daha az kullanılabilir. Yastıklarda ve yataklarda koruyucu kılıflar kullanılabilir. Evcil hayvanlar yatak odalarından uzak tutulabilir."