Yeme alışkanlığını değiştiren ömrüne 3 yıl ekliyor

İngiltere'de yürütülen uluslararası bir araştırmada 45 yaşından sonra yeme alışkanlığında değişilik yapanların 3 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.

10 yıl boyunca 103 bin 649 kişinin 5 farklı beslenme alışkanlığını inceleyen araştırmacılar ortalama sağlıklı beslenen erkeklerin 1,9 ila 3 yıl, kadınların 1,5 ila 2,3 yıl daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, yaşam süresinin erkeklerde en çok diyabet riskini azaltma diyeti (DRRD), kadınlarda alternatif Akdeniz diyeti (aMED) yeme alışkanlığı ile uzadığı saptanırken, bu sonucun genetik yatkınlıklarla doğru orantılı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada elde edilen bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insanların genetik yapılarından bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Araştırmada öne çıkan DRRD beslenme, tam tahıllar, lifli gıdalar, sağlıklı yağlar ve balık tüketimini artırıp şekerli ve işlenmiş ürünleri sınırlayarak diyabet riskini düşürmeyi hedefleyen bir beslenme modeli olarak tanımlanıyor.

aMED ise sebze, meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı, kırmızı etin sınırlı tüketildiği Akdeniz tipi beslenme düzeninin bilimsel kriterlere göre uyarlanmış versiyonu olarak öne çıkıyor.