Yeni bir salgın mı başlıyor? Çin'de korkutan vaka artışı

Beş yıl önce dünyayı etkisi altına alan ve 7 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınında virüsün ilk yayılmaya başladığı söylenen Çin ile ilgili soru işaretleri hala geçerliliğini koruyor. Bugün de aynı ülkeden tüm dünyaya görüntüleri yayılan HMPV virüsü ile ilgili görüntüler kafalarda pek çok yeni soru işareti oluşmasına neden oldu.

Uzmanlara göre durum...

14 yaş altındaki HMPV vakalarının artış eğiliminde olduğunu onaylayan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Kan Biao, 2024'teki toplam solunum yolları hastalığı sayısının bir önceki yıldan daha düşük olmasını beklediklerini belirtti. Epidemi Müdahalesi ve İnovasyonu Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Tulio de Oliveira ise "HMPV ülkede grip, Covid ve solunum sinsisyal virüsüden daha etkili durumda değil" açıklamasında bulundu.

Takip sistemi devrede

Gribe benzeyen ve ilk kez 2001'de tespit edilen virüs HMPV, 14 yaş altı çocuklarda Çin'de çok fazla görülmeye başlandı. Öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı en önemli göstergeleri olan hastalık, zatürre ve bronşit gibi hastalıklara neden olabildiğinden çok ağır seyredebiliyor. Tanı konulamayan zatürre vakalarını izlemeye başlayan Çin, geçen cuma söz konusu takip bakımından pilot bir sistem uygulamaya başlattığını açıklamıştı.

Yaşlılara ve çocuklara dikkat!

Ilıman iklimlerde en çok kış sonu ve bahar başı artan vakalar özellikle bağışıklığı düşük kişilerde hayati tehlike yaratabiliyor. BBC'de yer alan habere göre kapalı mekanlarda fazla vakit geçirmek, el hijyenini eksik bırakmak, öksüren ve hapşıran insanlarla aynı havayı solumak hastalığın çok çabuk yayılmasına neden oluyor.

Bilimsel araştırmalar, insanlara birden fazla kez bulaşabilen hastalığın, aynı anda çok ciddi bağışıklık sistemi problemi yaşanmadıkça, vücudun virüse karşı direncinin güçlendiğini ve hayati tehlikenin yaşanmadığını gösteriyor. Çocukların ve yaşlıların virüsün hedefinde olmasının en büyük sebebi ise bağışıklık açısından bu iki grubun en zayıf gruplar olmasından kaynaklanıyor.