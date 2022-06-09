Yeni Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi hizmete başladı

ANKARA (DÜNYA)-Avrupa Birliği’nin hibesi ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yönetimiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşa edilen yeni devlet hastanesi hizmete başladı. Dörtyol Devlet Hastanesi, Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek.

Hastanenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Türkiye’nin göç ve mülteci akınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, hastane yatırımının Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle seçildiğini vurguladı.

Hatay Valisi Rahim Doğan da konuşmasında, Hatay’a sağlık yatırımlarının devam edeceğini kaydederek, “Arsuz’da, Belen’de, Samandağ’da, Hassa’da olmak üzere 4 hastaneyi daha hizmete açacağız.” dedi.

Döryol Devlet Hastanesinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili yönüne vurgu yapan ve AB ile Fransız Kalkınma Ajansı katkısını hatırlatan Vali Doğan, “Onlar bize göç konusunda hassasiyetimiz için teşekkür ediyorlar. Fakat Türkiye teşekkür dışında sınırın hemen ötesinde bulunan ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden yapıların bertarafı noktasında destek bekliyor.” diye konuştu.

Açılış törenine Fransa Büyükelçisi Herve Magro, AB Komisyonu’ndan Direktör Yardımcısı Henrike Trautmann da katıldı.

A2 kategorisinde hizmet veriyor

Hatay Devlet Hastanesi, 35 yıldır hizmet veren mevcut hastanenin yerine daha büyük ve teknolojik olarak daha kapsamlı olarak inşa edildi. Toplam 250 nitelikli yatak bulunan hastanede bütün odalar tek ve çift kişilik olarak sunuldu. Yeni hastane A2 kategorisinde hizmet veriyor. Hastanede 90 poliklinikte günde 6 bin kişiye hizmet verilebilecek. Hastanede 3. kategori yoğun bakım ile yeni doğan yoğun bakım üniteleri de bulunacak. Hastanede anne oteli, gebe okulu yanında kadınlara yönelik ilave hizmetler de bulunuyor. Hatay Dörtyol Hastanesi, deprem bölgesinde olduğu için yüksek teknolojili deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.