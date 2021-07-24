Yerli lens suyunda 6 milyon kutu ihracat hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti.

Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu belirterek, "Katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu" dedi.

Jeomed Yönetim Kurulu Başkanı Polat ise ilk yıllarda sağlık ürünlerini ithal ettiklerini, daha sonra fason olarak ilaç firmalarına ürettirdikleri ürünleri de istedikleri kalitede bulmadıkları için kendi üretim tesislerini kurduklarını belirtti.

Yurt dışındaki kongreler ve uluslararası fuarlara katılarak 14'ü patentli olan ürünlerini dünyaya satmaya başladıklarını dile getiren Polat, "Çünkü kullananlar pozitif geri bildirimde bulunuyor. Bu sayede Yunanistan, ABD, Rusya, Hindistan ve Ekvador dahil 51 ülkeye varan ihracat hacmimiz oluştu. Ürettiğimiz lens solüsyonuyla beraber ihracat hacmimizi de artıracağız. 1 yıl içinde 6 milyon kutu lens suyu ihracatı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.