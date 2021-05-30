Yeryüzü Doktorları, 825 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Murat KÜÇÜK

Kanlı çatışmaların yaşandığı Bosna Kosova Savaşı ve 17 Ağustos Depremi sonrası bir grup sağlık çalışanı tarafından başlatılan Yeryüzü Doktorları hareketi, 2000’den beri sağlık hizmetinden mahrum bölgelerde insanların yardımına koşuyor. “Gönüllü sağlık ekipleriyle başlayan organizasyonumuz daha kapsamlı operasyonlar yapmak ve ihtiyaç sahiplerine ilacın yanı sıra ekipman desteği de sağlamak amacıyla kurumsallaştı.” sözleriyle yapıyı tanımlayan Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Afganistan, Suriye, Somali, Filistin, Uganda ve Yemen gibi ekonomik yetersizliklerin olduğu 50’yi aşkın ülkenin yanı sıra doğal felaketlerden etkilenen coğrafyalarda, sağlığın farklı alanlarında hizmetler sunuyoruz.”

Yeryüzü Doktorları, özellikle göz sağlığı, beslenme sağlığı, anne-çocuk sağlığı, mülteci sağlığı, temiz suya erişim, psikososyal destek, sağlık eğitimi, ekipman-sistem projeleri ve gönüllü sağlık ekibi projelerinde faaliyet gösteriyor.

30 bin gönüllü, 250 bin bağışçı ve 46 milyon liralık özkaynak

2020’de 598 profesyonel çalışan ile 825 bin 935 kişiye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, 46 milyon 323 bin TL’lik öz kaynağa sahip. 30 bin gönüllüsü ve 250 bin bağışçısı bulunan dernek, yurtdışında 22 milyon 886 bin, yurt içinde ise 16 milyon 275 bin TL’lik yardım gerçekleştirdiği bilgisini paylaşıyor.

Geçtiğimiz yılki çalışmalar hakkında bilgi veren Doktor Yahyahan Güney, “Yeryüzü Doktorları 2020’de açlıkla mücadele etmek için Yemen, Afganistan ve Çad’daki kliniklerimizde 18 bin 565 kişiye beslenme tedavisi uyguladı. Suriye Soran ve Somali’deki anne-çocuk sağlığı kliniklerinde 52 bin 746 kişiye sağlık hizmeti verildi. Bangladeş, Somali, Çad ve Suriye’nin Cinderes bölgesindeki mülteci sağlığı kliniklerinde ise 115 bin 903 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti sunuldu. Gazze’de yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve mobil ekipler, 4 bin 563 kişiye fizyoterapi ve psikoterapi hizmetleri verdi.” şeklinde konuştu.

Depremde Elazığ ve İzmir'i yalnız bırakmadı

Dünyada önemli sağlık hizmetleri gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneği, Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde, felaket bölgelerinde görev aldı. Doktor Güney, bu çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Ekiplerimiz Elazığ ve İzmir’de; 466 kişiye bireysel danışmanlık, 514 kişiye grup farkındalık artırma eğitimi, bin 338 çocuğa çocuk dostu alan aktivitesi, bin 965 kişiye psikolojik ilk yardım ve yönlendirme hizmeti sağlarken, 981 kişiye hijyen kiti ulaştırdı. Bölgede ihtiyaç analizleri kapsamında bebek maması, çocuk ve yetişkin bezi, kıyafet, ayakkabı, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtan ekiplerimizi 44 kişilik ekip ile toplam 9 bin 470 kişiye hizmet verdi.”

Koronavirüs hastaları yalnız bırakılmadı

Türkiye’de koronavirüsün görüldüğü tarihten itibaren çalışmalara başlayan Yeryüzü Doktorları, Covid-19 teşhisli hastalar için 49 hastanede 8 bin 160 adet destek kiti dağıtarak, karantina altındaki kişilerin temel kişisel ihtiyaçlar noktasında sıkıntı yaşamamaları konusunda destek oldu. Aynı zamanda koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral olmak için de motivasyon kiti projesi başlattı. Dernek proje kapsamında 5 bin 331 sağlık çalışanına kit dağıtımında bulundu.

Bugüne kadar 16 ülkede göz operasyonları yapan dernek, 2020 yılında da 25 bin 563 göz muayenesi ve 4 bin 369 kişiye göz ameliyatı gerçekleştirdi. Temiz suya erişim projeleri kapsamında, 73 kuyu açan Yeryüzü Doktorlar 32 bin 77 kişinin temiz suya erişimini sağladı.