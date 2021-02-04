“Yoğun iş hayatı kanser riskini artırıyor”

Dünyada ve ülkemizde kanser riski artıyor. Günümüz yaşam biçimi, çalışma hayatının getirdiği koşullar da kanser riskini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Çeşitli araştırmalara göre meslek kanserlerinin kanser yükünün yüzde 3 ile 10 arasında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık, çalışma ortamından kaynaklı beslenme alışkanlıkları hareketsizlik vb. diğer faktörler de eklendiğinde, iş insanlarının, çalışanların, profesyonellerin kanserle ilgili riski de artıyor. 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle bir değerlendirme yapan Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Sözen, dünyada en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada olan kolon kanserlerinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik nedenlerin rol oynadığını, 40 yaşını geçen bireylerin mutlaka kolonoskopi ile düzenli kontroller yaptırması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Meral Sözen

Dr. Meral Sözen, hastalıkların ekonomik maliyetlerine yönelik dünyada çok sayıda çalışma bulunduğunu da vurgulayarak, bir kolon kanseri hastanın yaşam boyu tedavi maliyetinin 29 bin dolara kadar ulaştığını, bu nedenle tarama vb. önleyici yöntemlerin üzerinde durulduğunu işaret etti. Dr. Sözen, “Bu hastalığın taramalar yapılarak önlenmeye çalışılması çok akılcı bir davranıştır. Bu nedenle birçok ülke tarama programlarını düzenli olarak yapmakta ve hatta bir adım öteye giderek tarama programlarını zorunlu hale getirilerek bunların yapılmaması halinde sonraki aşamalarda bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır. Sonuç olarak taramalar ile birlikte önlenebilen bir hastalık olan kolon kanserinin farkında olmamız ve hastalığın getireceği fiziki zorluklar ve psikolojik stres düşünüldüğünde gerektiği zamanda çekinmeden işlemlerimizi yaptırmamız çok önemlidir.” dedi.

Dr. Meral Sözen, özelikle ailesinde kolon kanseri olanların gastroenteroloji uzmanına başvurarak kolon kanseri taramasını planlaması gerektiğinin altını çizerek, “Hastaların bir kısmı hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Bu hastaların erken tespiti için kolonoskopik taramalar çok büyük önem arzetmektedir. Bunun dışında dışkılama alışkanlığında değişiklikler yani düzenli bir dışkılama sıklığı varken bunun ishal yada kabızlık lehine değişmesi belirtidir. Dışkıda incelme yada dışkı ile birlikte kan gelmesi de kanser tespit edilen hastalarda görülmektedir.Demir eksikliği anemisi de özellikle bağırsağın sağ tarafında gelişen kanserlerde görülen bir bulgudur. Kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı da bu hastalarda görülebilmektedir. Bazen bağırsakta gelişen kanser o kadar ilerler ki bağırsağın iç yüzeyini tıkayarak dışkı geçişine izin vermez bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı İle seyreden çok daha ciddi bir tablo İle karşımıza çıkabilir” bilgisini verdi.

Kanserin erken evre tespitinde cerrahi, kemoterapi ya da radyoterapi tedavilerinden birinin tercih edildiğini belirten Dr. Sözen, hastalığın evresi ne kadar ileri ise tedavisinin de o derece güçleştiğini hatırlattı.