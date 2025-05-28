Yüksek ücretlele seans düzenleyen 'doktor' Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı!

Kamuoyunda ‘doktor’ olarak bilinen Volkan Uçak, Ankara merkezli e-imza operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklanırken, Volkan Uçak’ın Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

Ekol TV'nin haberine göre; Uçak, ifadesinde Türkiye’den lisans ve yüksek lisansının bulunmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi’nden mezun olduğunu öne sürdü.

20 şüpheli cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında; BTK tarafından yetkilendirilmiş bayi/ofisler üzerinden 33 Kamu Görevlisi adına ikiz e-imza çıkartmak suretiyle kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 16 ilde 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aralarında Volkan Uçak'ında bulunduğu 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık açıklamasında, 25 şüphelinin şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 20 şüphelinin ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Volkan Uçak’ın sosyal medyaya 100 bini aşkın takipçisi bulunuyor.