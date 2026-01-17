Yurt dışı ilaç listesi yenilendi: Fiyatlar güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun aldığı kararla, yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin listede değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda, vatandaşların sıkça kullandığı bazı ilaçların Euro cinsinden fiyatları yeniden düzenlenirken, listeye yeni ilaçlar da dahil edildi.

Hangi ilaçların fiyatları değişti?

Yapılan güncellemede; kalp ritim bozuklukları, solunum yolu rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, bağışıklık sistemi sorunları ve çeşitli kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar öne çıktı. Bu kapsamda, kalp ritim bozukluklarında reçete edilen Flecainide acetate 100 mg’ın fiyatı yaklaşık 11,30 Euro olarak belirlenirken, solunum yolları tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg için 59 Euro fiyat açıklandı.

Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi tedavilerinde yaygın şekilde kullanılan Hydroxychloroquine sulfate 200 mg’ın fiyatı 17,55 Euro olurken, kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerinin bedeli 185 Euro’ya yükseltildi.

Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyon için 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro fiyat belirlendi.

Kas ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılan Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozunun fiyatı 29,50 Euro olarak açıklanırken, bazı epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları 52 Euro ile 88 Euro arasında güncellendi.

SGK tarafından yapılan düzenleme ile yurt içinde bulunmayan ya da temininde sıkıntı yaşanan bu ilaçların bedellerinin, belirlenen tutarlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmasına devam edilecek.

Güncellenen fiyatlar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.