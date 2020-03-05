Yüzde yüz yerli yapım mezoterapi tabancası üretildi

05 Mart 2020

Yaklaşık 20 yıllık medikal sektör tecrübeleri sonucunda Biopark Medikal’i kurduklarını belirten Adanır Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Adanır, “yaptığımız AR-GE çalışmaları neticesinde yüzde 100 Türk yapımı ilk mezoterapi tabancasını ürettik ve MP&Gun Mezoterapi Tabancısı’nı piyasaya sunduk. Cihazın AR-GE aşamasında 1 milyon Euro, endüstriyel hale gelmesi için de 500 bin Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılında iç globalde bin adetlik satış, sonraki yıllarda da yüzde 30 – 40 oranında satış artışı hedefliyoruz. Ayrıca sektöre yeni birçok ürün için ar-ge çalışmaları devam etmekte” dedi.

Ar-ge çalışmaları 4.5 yıl sürdü

Estetik medikal pazarında genelde Avrupa veya ABD menşeili ürünler ilgi görüyor. Bu alanda yerli üretim yoktu. Buradan yola çıkarak AR-GE çalışmalarına başladıklarını dile getiren Mustafa Adanır, Türkiye'nin en iyi AR-GE mühendislik firmaları, Türk tıp doktorları ile birlikte çalışarak cihazı ortaya çıkardıklarını söylüyor. Son yıllarda estetik sektöründe cerrahi dışı işlemlere ilginin arttığını ve mezoterapiye yoğun bir talep olduğunu dile getiren Adanır, MP Gun'ın enjeksiyon hızı, enjeksiyon esnasında sıfır ürün kaybı özelliği ve Pen-Gun modunun tek cihazda birleştirilmiş olması nedeniyle rakiplerinden bir adım öne çıktığını vurguluyor.

Distribütörlük anlaşmaları imzalandı

MP&Gun piyasaya girmeden önce 2019 yılında dünyanın en büyük kongreleri olan Paris IMCAS ve Monaco AMWC Kongrelerinde görücüye çıktı. Bu kongrelerde İngiltere, Kanada, Japonya gibi ülkelerden yoğun ilgi gördü. Türkiye özelinde otorite sayılan yaklaşık 50 doktora 2019 sonuna kadar klinik uygulama denemeleri yaptırıldı. Bu deneyimlerden sonra dünya pazarına hazır olduklarına karar verdiklerini söyleyen Mustafa Adanır, başta İngiltere olmak üzere Almanya, Ukrayna, Kanada, Dubai, Japonya, Brezilya, Azerbaycan ve İran’da distribütör antlaşmalarını imzaladıklarını ve 2020 sonuna kadar da en az 30 ülkeye ihracat hedeflediklerini dile getirdi. Adanır ayrıca, 2020 yılında 3 milyon Euro ciro, önümüzdeki yıllarda ise yüzde 30 ila 40 arasında ciro artışı hedeflediklerini söyledi.