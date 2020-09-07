07 Eylül 2020

Koronavirüs pandemisi nedeniyle grip ve zatürre aşısı talebinde büyük bir artış yaşandı. Grip ve zatürre aşılarına olan ilgi nedeniyle eczaneler taleplere cevap vermekte zorlanmaya başladı. Kış dönemi öncesinde bağışıklığını güçlendirmek isteyenler zatürre aşısına dair detayları araştırmaya başladı. Bu soruların başında ise, "Zatürre aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?" geliyor.

Zatürre aşısı nedir?

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömaniden korunmanın en iyi yolu zatürre aşısıdır. Zatürre aşısı yaptırmak, bünyeyi bu hastalığa karşı dirençli hale getirir. Akciğerlerin iltihaplanması durumu olan pnömaninin en önemli nedeniy pnömani bakterisidir. Bu bakteri yetişkin ve çocuklarda menenjit, sinüzit, kemik enfeksiyonu, kan iltihabı ve orta kulak iltihabı yapan bir organizmadır. Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu organizmanın taşıyıcısı haline gelirler. Çocuklar hastalanmasa bile pnömani bakterisini aile bireylerine taşırlar. Zatürre aşısı bu organizmayla savaşarak vücudun direncini güçlü tutar ve hastalığın önüne geçer.

Kimler yaptırmalıdır?

Öncelikle bakterilerle yakın temasta olanların zatürre aşısı yaptırmaları gerekmektedir. Bu noktada hastane, huzurevi, çalışanları, sağlık personelleri zatürre aşısı yaptırmalıdır. Bunların dışında 65 yaş ve üzerinde olanların, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, diyabet gibi kronik hastalığı olanların, kronik alkon alanların, yenileyen pnömöni enfeksiyonu geçirenlerin, kanser tedavisi görenlerin, tütün ürünleri kullananların, organ nakli geçirenlerin, düşük bağışıklığa sahip olanların zatürre aşısı yaptırmaları gerekmektedir.

Zatürre aşısının yan etkileri nelerdir?

Pnömoni bakterilerine karşı koruma sağlayan zatürre aşısı güvenli bir aşı olarak bilinmektedir. Ciddi bir yan etkisi olmayan zatürre aşısı, bakterilerden arındırılmış ölü aşılardır.

Diğer yandan çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.

Ne zaman yaptırılmalıdır?

2 tip zatürre aşısı vardır ve bunlardan birincisi 2 yaş altında yapıldığında yüzde 80 koruma sağlanmaktadır. 2 yaş üzeri yapıldığında ise koruma oranı yüzde 50'ye geriler. Ancak bu süreçte yapılan aşılar ömür koyu koruma sağlar.

Diğer taraftan ikinci aşı ise sadece 2 yaş ve üzerine yapılır ve 5 yıl koruyuculuk sağlar. Bu aşı 5 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Zatürre aşısı yılın her döneminde yaptırılabilir.