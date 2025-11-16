Zayıflama ilaçları için uzmanlardan krtik uyarı: Kör edebilir

Son zamanlarda popüler hale gelen yeni nesil zayıflama ilaçları kilo vermeye yardımcı olsa da büyük riskler de barındırıyor. Yaylalı, milyonların kilo verme umuduyla kullandığı bu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirterek, ilacı kullanmayı düşenenlerin önce mutlaka bir göz kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti.

Zayıflamak uğruna gözünüzden olmayıns

"Zayıflamak uğruna göz sağlığınızı riske atmayın" diye uyaran Yaylalı, diyabet tedavisi için geliştirilen ve kilo kaybı için yaygın kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin bazı hastalarda iskemik optik nöropati olarak tamınlanan bir görme hasarına yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Yaylalı, özellikle şeker hastalığı bulunan kişilerde önce retinopati gibi risklerin tespit edilmesi gerektiğini ifad ederek "Çünkü hızlı kan şekeri düşüşleri, mevcut göz tutulumunu ağırlaştırabilir. Bazı hastalarda görme azalmasına yol açan görme noktasında sıvı birikimi gözlemlenebilir" dedi.

Yan etkileri henüz bilinmiyor

Yaylalı, bu durumda göz içi enjeksiyon tedavisinin gerekebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zayıflama ilaçlarının yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) üzerindeki etkileri de henüz tam açıklığa kavuşmadı. Bazı çalışmalarda kuru tip sarı nokta riskinin azaldığı, yaş tip formun ise arttığı bildiriliyor. Ancak bu konuda kesin yargıya varmak için uzun dönemli, geniş hasta gruplarında yapılacak araştırmalara ihtiyaç var."