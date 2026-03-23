Zayıflama ilaçlarında fiyat savaşı: Yüzde 80 indirim piyasayı karıştırdı

Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’in semaglutid etken maddeli GLP-1 ilaçlarındaki patent korumasının Hindistan’da sona ermesiyle piyasada dengeler hızla değişti. Ülkede en az beş yerli ilaç üreticisi, orijinal ürünlere kıyasla yüzde 80’e varan daha düşük fiyatlarla jenerik versiyonlarını piyasaya sürdü. Bu gelişme, hem zayıflama hem de diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlarda büyük bir fiyat savaşını tetikledi.

Fiyatlar çakıldı, aynı ilaç çok daha ucuza

Dünyanın önde gelen jenerik ilaç üreticilerinden Sun Pharma, haftalık enjeksiyon bazında semaglutid ürününü aylık yaklaşık 3 bin 400 rupiye (1600 TL) sunarken, Novo Nordisk’in ürünleri 8 bin 800-10 bin rupi (4 bin 150-4 bin 700 TL) seviyesinde satılıyordu. Daha küçük üreticiler ise fiyatları daha da aşağı çekerek neredeyse yüzde 80 indirimle piyasaya giriş yaptı. Bu durum, ilaçlara erişimi ciddi ölçüde artırma potansiyeli taşıyor.

100 milyon diyabet hastası

Hindistan’da yaklaşık 100 milyon diyabet hastası bulunurken, nüfusun önemli bir bölümü obeziteyle mücadele ediyor. Ayrıca ülke, “dünyanın eczanesi” olarak bilinen güçlü jenerik ilaç üretim altyapısıyla küresel pazarın yaklaşık %20’sine ilaç sağlıyor. Bu nedenle yaşanan gelişmeler yalnızca yerel değil, küresel etkiler de yaratabilecek nitelikte.

Novo Nordisk pazar payını korumaya çalışıyor

Artan rekabet karşısında Novo Nordisk fiyat indirimi ve iş birlikleriyle pazar payını korumaya çalışıyor. Şirket, Hindistan’da Wegovy ve Ozempic gibi ürünlerini daha uygun fiyatla sunarken, Emcure Pharma ve Abbott India gibi yerel ortaklarla yeni markalar üzerinden pazarlama stratejisini güçlendiriyor. Analistler, şirketin jenerik ürünlere karşı yüzde 15–20 fiyat primiyle liderliğini sürdürebileceğini belirtiyor.

Talep artıyor ama kullanım hâlâ sınırlı

GLP-1 ilaçlarına olan talep hızla artarken, satışlar yıllık bazda yüzde 178 yükseldi. Buna rağmen yüksek fiyatlar hâlâ önemli bir bariyer oluşturuyor. Uzmanlara göre hastaların yaklaşık yüzde 50’si bu ilaçlardan fayda görebilecekken, sadece yüzde 5’i aktif olarak kullanabiliyor.

Kalite standartları Batı ülkeleri seviyesinde değil

Semaglutid gibi peptid bazlı ilaçların üretimi, yüksek teknoloji ve sıkı kalite kontrol gerektiriyor. Soğuk zincir lojistiği ve hassas üretim süreçleri, jenerik üreticiler için önemli bir zorluk oluşturuyor. Uzmanlar, Hindistan’ın son yıllarda bu alanda ciddi ilerleme kaydettiğini ancak kalite standartlarının hâlâ Batı ülkeleri seviyesine tam olarak ulaşmadığını vurguluyor.