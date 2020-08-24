HAVELSAN açık kaynak ERP yazılımı geliştiriyor

24 Ağustos 2020

MEHMET KAYA

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinden, yazılım, simülasyon ve askeri yazılım ve donanım odaklı HAVELSAN, ticari uçaklar uçak içi eğlence sisteminin ardından sivil alanda ikinci bir büyüme alanı seçti. HAVELSAN Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Akif Nacar, bir grup basın mensubuyla bir araya gelerek yeni döneme ilişkin görüşlerini açıkladı. Genel Müdür Nacar, firmaların sayısallaşmasında, sayısal teknolojileri kullanmasında önemli temel teşkil eden kurumsal kaynak yönetimi-ERP sektörüne gireceklerini, açık kaynaklı olarak tasarladıkları ERP yazılımı ile KOBİ’lerden büyük firmalara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek, gerektiğinde bulut hizmeti sunulacak rekabetçi bir program hazırladıklarını açıkladı. Nacar, ürünün 2021’in ikinci yarısında piyasaya sunulmasını hedeflediklerini kaydetti.

ERP yazılımını, “Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi” projesi adı altında yürüttüklerini belirten Nacar, “Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Stok, demirbaş, finans, bordro gibi bütün modülleri içinde barındıran çeşitli ölçeklerde bulut ortamına da taşıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu da HAVELSAN’ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi” diye konuştu.

Rekabetçi olmak için açık kaynak yazılım olarak projeyi yürüttüklerini belirten Mehmet Akif Nacar, hem verilerin ülke içinde tutulması yaklaşımı hem de açık kaynaklı olması nedeniyle geliştirilebilir yapısıyla rekabetçi bir ürün ortaya koymaya çalıştıklarını; bu yönüyle fiyat avantajı da sağlanabileceğini anlattı.

Milli Muharip Uçak’ta rol almak istiyoruz

HAVELSAN’ın havacılık alanında yoğun deneyimi bulunduğunu belirten Genel Müdür Nacar, simülatörlerden elde ettikleri deneyimlerle, yabancı muadilleriyle eş düzeyde bir ürün verebileceklerini kaydederek, TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Ağ tabanlı yönetim sistemleri

HAVELSAN’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990’lı yıllarda ilk versiyonunu teslim ettiği ve daha sonra geliştirmesini sürdürdüğü Hava Kuvvetleri Bilgi Sisteminin (HvBS) bir benzerini ORSA adıyla Deniz Kuvvetleri için de tasarlamaya başladıklarını açıklayan Nacar, ağ tabanlı olarak yeni nesil bir bilgi-yönetim sistemi planladıklarını ve projelendirme aşamasında bulunduklarını vurguladı.

'OTONOM' YETENEKLİ İNSANSIZ KARA ARACI DA HAZIR



HAVELSAN’ın yazılım odaklı, simülatör vb. kamuoyunda fazla görülmeyen işler yaptığını, Türkiye’nin hemen hemen bütün büyük projelerinde payları olduğunu belirten Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, daha önce gösterimini yaptıkları insansız kara aracının “otonom" yetenek kazandırıldığını, şirketin sürü zekalı sistemler konusunda da yoğunlaştığını vurgulayarak, insansız kara aracını yıl sonunda hazır hale getireceklerini bildirdi. Hava araçlarından radar sistemlerine kadar geniş bir alanın gereklilikleri arasında bulunan “Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi" konusunda da TÜBİTAK ile işbirliği yaptıklarını açıklayan Nacar, “TÜBİTAK’ın geliştirdiği bir sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat esnek bir şekilde hareket edebilecek, ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla aslında sonuçlanmış oldu ama tabii burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık büyük bir yükümlülük altına girdik" diye konuştu.