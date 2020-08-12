MÜRGEMER, teknik destek verdiği KOBİ sayısını 40’a çıkardı

12 Ağustos 2020

HASAN KUŞ/İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi’nde (MÜRGEMER) sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olan yüksek katma değerli ürün geliştirme alanında eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Selim Hartomacıoğlu, merkezde bugüne kadar 5 adet ürün geliştirme farkındalık semineri, 2 bin 250 saatlik eğitim ve 40 farklı KOBİ’ye teknik destek verildiğini vurguladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Teknopark İstanbul ortaklığında SAHA İstanbul desteğiyle kurulan MÜRGEMER’in ürün geliştirme süreçlerinde KOBİ’lere hizmet verdiğini ifade eden Hartomacıoğlu, “Merkezimiz, üniversite-sanayi-kamu iş birliği çerçevesinde önemli bir rol oynuyor" dedi.

Yeni normale geçişle birlikte KOBi’ler için de yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Selim Hartomacıoğlu, bu süreçte KOBİ’lerin sayıları artsa da dijitalleşmeyi başaramayan, pandemi sonrası ihtiyaç duyulan ürünleri geliştiremeyen, müşterinin sesini duymayan firmaların sürdürülebilir olamayacağına dikkat çekti. Ekonominin yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler için de riskleri ve fırsatları barındıran yeni bir dönemin de başlangıcı olduğunu ifade eden Hartomacıoğlu, “Dijitalleşme, değişen müşteri talepleri, ürün geliştirme süreçleri, yeni pazarlama stratejileri gibi daha pek çok konu KOBİ’lerin hızla çözmeleri gereken başlıklar olarak karşılarında duruyor” dedi.

“Dijitalleşmeyi takip edemeyen firmalar sürdürülebilir olamayacak”

İTO tarafından açıklanan rakamlara göre; 1 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar geçen yeni normalin ilk 5 haftasında İstanbul Ticaret Odası’nda kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 6 bin 613 olduğu bilgisini veren Selim Hartomacıoğlu, sadece haziran ayında ise bin 421 yeni sanayi işletmesi kurulduğunu belirtti. Artan KOBİ sayısına dikkat çeken Hartomacıoğlu, dijitalleşme sürecini takip edemeyen, pandemi sonrası ihtiyaç duyulan ürünleri profesyonel süreçlerle geliştiremeyen, müşterinin sesini duymayan firmaların sürdürülebilir olamayacağına dikkat çekti.

“KOBİ’lerimiz hala dijitalleşmeden çok uzakta”

Son yıllarda e-ticaret gibi dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıldığını dile getiren Selim Hartomacıoğlu, “Geçen yıl KOSGEB aracılığıyla 258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağlandı. Bu yıl ise KOSGEB KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısı ile büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelere 1 milyon liraya kadar destek verilecek. Ne yazık ki birçok KOBİ’miz hala dijitalleşmeden çok uzakta. Ulusal ve uluslararası pazarda yer almanın, sürdürülebilir bir büyüme yakalamanın anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yatırımı yapan firmalar her zaman bir adım önde olacak” şeklinde konuştu.

İnternet destekli KOBİ’lerin yüzde 97’si ihracat yapıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün COVID-19 salgınının KOBİ’lere etkisi üzerine ‘Helping MSMES navigate the COVID-19 crisis’ başlığıyla yayımladığı raporda, DTÖ üyesi 44 ülkenin nisan ayında KOBİ’ler için acil teşvik ve önlemleri uygulamaya başladığını belirten Selim Hartomacıoğlu, DTÖ’ye göre internet destekli KOBİ’lerin yüzde 97’si ihracat yaparken, geleneksel KOBİ’lerin ihracat yapma oranı yüzde 2-28 arasında. E-ticaret gibi dijital teknolojileri kullanan KOBİ’lerin COVID-19 pandemisine uyum sağlamak için daha uygun olduğu kaydedildi.