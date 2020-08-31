Savunma, Sakarya’da da kümelenecek

31 Ağustos 2020

HASAN COŞKUN

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sakarya’nın sadece makine değil, demiryolu ve otomotiv endüstrisi için de çok önemli olduğunu belirterek, Kaynarca ilçesinde kurulacak Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOMİOSB) ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi. Büyükdede DOMİOSB alanında yaptığı incelemelerin ardından DÜNYA’ya yaptığı açıklamada; OSB sahasında 500 dönümlük bir alanda Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA) İstanbul firmalarının da yatırım yapacağını söyledi.

Büyükdede, DOMİOSB’nin makine sanayisinin haricinde savunma sanayisinde de nitelikli ileri sanayinin merkezi haline gelebilecek bir alan olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu alan için çok çalışıldı ve neticede nitelikli bir OSB yapma imkanı doğdu. Bakanlık olarak da göz bebeğimiz olan bir alan burası. Sakarya’nın bütün OSB’leri gözbebeğimiz ama burada SAHA İstanbul firmalarının olacak olması nedeniyle de özel bir önem taşıyor. Nitelikli firmalarımızı buraya getirdik. Savunma sanayisinden de epey bir firma burada yatırım yapacak. Savunma sanayisinin parçalarını üretecek fabrikalara çok ihtiyacımız var. Zaten savunma sanayisinin içinde demiryolu, gemi, silah ve hatta mühimmat yapan makineler önemli bir yer tutuyor. İnşallah burası çok önemli bir OSB olacak.”

Sakarya’nın aynı zamanda yatırımlar açısından da önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkat çeken Büyükdede şöyle devam etti: “Kocaeli ve Gebze şu anda dolmuş durumda. İstanbul bir yere kadar arsa verebiliyor. Sanayinin yerleşeceği alan belirlemek bugünkü en büyük problemimiz. Türkiye arazisinin doğru ve verimli kullanımı çok önemli. Bizim, kesinlikle her yerde sanayi yapacağız diye bir derdimiz yok ama sanayinin ihtiyaç duyduğu yeri de valilikler olarak belediyeler olarak elbirliği ile üretmeliyiz. Arazilerimizi keyfe keder değil optimum kullanmalıyız.”