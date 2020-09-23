Savunma Sanayii Başkanı Demir: DM-5 ve DM-7 Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sağlayacak

23 Eylül 2020

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM Defence tarafından geliştirilen DM-5 ve DM-7 sisteminin, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaştığı tweet: