Savunma sanayisinde ICDDA buluşması ertelendi

08 Eylül 2020

Savunma sanayisinin küresel oyuncuları ile Türk firmalarını buluşturan ICDDA etkinliğinin 5'incisi, koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesinden (OSSA) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen OSSA Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), bu ağın partnerlerinden biri olan Ankara Sanayi Odası ve OSSA organizatörlüğünde 5'incisi "ICDDA 2020" adıyla düzenlenen etkinliğinin durumu görüşüldü. Toplantının ardından paydaşlardan da geri bildirimler alınarak etkinliğin ertelenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

ICDDA 2020 etkinliği, COVID-19 süreci sebebiyle daralan iş hacmine sektörel olarak çözümler üretebilmek ve katılımcılara yeni iş fırsatları sunabilmek adına, uçuşları konusunda sıkıntı yaşayan yurt dışı katılımcıların sanal B2B görüşmelere katılması, etkinlikte yüz yüze ve sanal görüşmelerin birlikte gerçekleştirmesi şeklinde hibrit bir platforma taşınmıştı.

Etkinlik için Sağlık ve Ticaret bakanlıklarının yönergeleri doğrultusunda, gerekli tüm mesafe ve hijyen kurallarına uyularak katılımcıların sağlık durumlarının olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm önlemlerin alınması hedeflenmişti.

Fakat son günlerde Türkiye ve yurt dışında artan COVID-19 vaka sayıları dikkate alınarak, katılımcıları 13-15 Ekim'de Ankara'da kapalı bir alanda bir araya getirmenin sağlık endişelerini de beraberinde getireceği düşüncesiyle etkinliğin ertelenmesi kararlaştırıldı.

ICDDA 2020 etkinliğinin yeni tarihi gelecek günlerde paylaşılacak.

Kaynak: AA