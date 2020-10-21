Savunmada açık hızla kapanıyor, ihracatta 2021 yükseliş yılı olacak

21 Ekim 2020

MEHMET KAYA / ANKARA

Salgının etkisi ve siyasi gelişmeler sonucu, sivil ve askeri havacılık alanındaki negatif gelişmelerle yılın ilk döneminde ihracatı en fazla gerileyen sektörlerden olan savunma ve havacılıkta yılın son döneminde güçlü artışlar yaşanmaya başladı.

Sektörün eylül ayı sonu itibariyle ihracatı 1 milyar 521 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde ihracat 1 milyar 883 milyon dolar düzeyindeydi. 2020 Eylül ayı sonu itibariyle sektörün kümülatif ihracatı bir önceki yılın yüzde 17 altında bulunuyor. Buna karşılık, eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış verilerde düşüş yüzde 3,7’ye geriledi. Savunma ve havacılıkta eylül ayı itibariyle yıllık ihracat 2 milyar 428 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sektöründe aylık bazda toparlanma ise güçlü şekilde devam ediyor. 2020 içinde, ocak, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında sektörün ihracatı bir önceki yıl aynı aya göre gerileme göstermişti. Buna karşılık ağustos ayında küçük bir miktarla artışa geçen ihracat, 2020 Eylül ayında yüzde 80 düzeyinde arttı. Eylül 2020’de ihracat tutarı 281.6 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki yıl aynı ayda 156.4 milyon dolar ihracat yapılmıştı. Salgın döneminde sivil havacılığın neredeyse durduğu ve sivil hava araçları imalatının olağanüstü gerilemesi ve Türkiye’nin F-35 programı kapsamındaki siparişlerindeki azalma nedeniyle havacılık sektöründe ihracat azalışı yaşandı. Yine aynı dönemde ertelemeler nedeniyle savunma sanayii ürünleri satışında da gerileme oldu.

Çok sayıda heyet geldi

Bu arada, sahada çeşitli çatışmalarda Türk savunma sanayii ürünlerinin kullanılması ve başarı sağlaması üzerine son dönemde Türkiye’ye yönelik savunma sanayii karar vericilerinin ilgisinin arttığı bildirildi. Çok sayıda heyetin Türkiye’ye geldiği vurgulandı. Bunlardan bazılarının ivedilikle sonuçlandırılabileceği, 2021 içinden başlayan ciddi miktarda savunma sanayii ürününün satışının gerçekleşebileceği bildirildi.