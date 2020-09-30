Savunmada alt yükleniciye destek geliyor

30 Eylül 2020

MEHMET KAYA/ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin füze, roket ve uzay sistemlerinde hızla büyüyeceğini söyledi. İsmail Demir, Roketsan tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Demir, sektörün sürdürülebilirliği için mevcut politikalara ilave olarak alt yüklenicilerin geliştirilmesi politikasını da öne çıkardıklarını kaydetti.

Global hizmet şart

Sektörün, ihtiyaçların karşılanması için iç satışlar, geleceğe yönelik AR-GE ve ürün ihracatı ile ilgili stratejik yaklaşımın uygulamada olduğunu hatırlatan İsmail Demir, “Sektör sürdürülebilirliği için en önemli unsurlardan biri ihracat. Alt yüklenicilerin ana firmalara üretim veriyor olabildiğini, çok başarılı olduklarını gördük. Bu şirketlerimiz global şirketlere de hizmet verebilmeli, bunu sağlamalıyız. Türkiye’deki firmaları alt yüklenici olarak kullanan yabancılar çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Bu süreci desteklemek önemli” dedi.

SSB İsmail Demir, basına yansıyan “Türkiye SAMP-T almak istediğini iletti” haberlerine de düzeltme yaptı. Demir, "Zaman zaman SAMP-T bataryası alımı gündeme geliyor ama gündemimizde bir batarya alımı yok. Daha önce oluşturulan yol haritasında böyle bir unsur yok. Biz kapıyı kapatmış değiliz” dedi. İsmail Demir bir soru üzerine, ALTAY tankının üretiminin başlamama nedeninin seçilecek yeni motor olduğunu kaydederek, mevcut motorlarla ilk ALTAY tankının gelecek yıl içinde yapılmış olacağını bildirdi.

Hava savunma sistemleri

Hava savunma sisteminde alçak ve orta irtifada görev yapacak HİSAR programında yeni nesilden söz ettiklerini belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, RF yaklaşma modülünü yerli olarak üretmek için çalıştıklarını, bu yılın sonuna doğru hazır olacağını belirtti.

ATMACA FÜZESİNDE TEST AŞAMASINA GELİNDİ



• ROKETSAN’IN çalışmaları hakkında bilgi veren İsmail Demir, bu alanda en önemli gelişmelerden biri olan ATMACA füzesinde büyük ilerleme sağlandığını, patlayıcı başlıklar takarak yapılacak test aşamasına gelindiğini bildirdi. Seyir füzeleri için geliştirilen yerli motorun da kalifikasyon aşamasında olduğunu belirten Demir, bu alandaki dışa bağımlılığın da sona ereceğini açıkladı. Roketsan’ın uzaya erişen bir roketi 2018 yılı sonunda denediğini hatırlatan Demir, küçük uyduları 400 km’ye kadar alçak yörüngeye eriştirecek bir yeteneğe kavuşulma hedefinin belirlendiğini, Türkiye’nin uzay programının uygulayıcısının ve fırlatma tesisinin Roketsan bünyesinde olacağını hatırlattı.