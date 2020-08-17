Savunmanın devleri arasındaki Türk şirketi 7'ye yükseldi

17 Ağustos 2020

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye yükseldi.

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50 firma içinde yer aldı. Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla listede 48'inci sırada yer aldı.

TUSAŞ, 16 basamak birden yükseldi

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri olan TUSAŞ ise 2011 verileriyle ilk kez 83'üncü sıradan giriş yaptığı listede 16 basamak birden yükseldi. Geçen yıl 69'uncu sırada yer alan TUSAŞ, bu yıl 53'üncü sırada yer buldu.

Şirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 42 artarak 2019'da 1 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. TUSAŞ'ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon doları bulurken, bunun yüzde 18'i sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

BMC, listeye 89'uncu sıradan girdi

Listeye ilk kez geçen yıl giren BMC, bu yıl da listede yer aldı. Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncu sırada yer buldu.

ROKETSAN ve STM bu yıl da listede

ROKETSAN listede yer almayı sürdürdü. Geçen yıl 89'uncu sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91'inci basamakta yer aldı. Cirosu yüzde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listede 2 basamak geriledi.

"Defense News Top 100" listesinde geçen yıl 85'inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ise bu yıl 7 basamak geriledi ve 92'nci oldu. Şirketin cirosu yüzde 14 azalarak 564 milyon dolardan 485 milyon dolara geriledi.

FNSS ve HAVELSAN listeye giriş yaptı

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, listeye 98'inci sıradan girdi. FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon dolara çıkardı.

Listeye bu yıl ilk kez giren bir diğer Türk savunma sanayisi şirketi ise HAVELSAN oldu. HAVELSAN listeye 99'uncu sıradan giriş yaptı. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık ciroyu yüzde 6 artırarak geçen yıl 295 milyon dolara yükseltti.

İlk 5 sıra ABD'li şirketlerinin

"Defense News Top 100" istenin zirvesinde ise ABD'li şirketler yer aldı. Listenin ilk 5 sırasında 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300 milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyar 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarla Raytheon Company yer aldı.

Kaynak: AA