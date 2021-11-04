10 milyar dolar ihracata koşan Gaziantep, zamlardan mustarip

GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını göre Gaziantep’ten, ekim ayında 899 milyon 519 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ekim ayıda ihracatın yüzde 11 arttığı kentte, Ocak-Ekim döneminde ise ihracat 8,2 milyar dolara ulaştı.

“Maliyetler düşürülmeli”

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ilk 10 aylık ihracatının geçen yılın toplam ihracatının da üstüne çıktığını söyledi. İhracat rakamlarının sevindirici olduğunu ancak artan girdi maliyetleri ile birlikte üretimde sürdürülebilirlik vurgusu yapan Ünverdi, şunları kaydetti: “Girdi maliyetlerindeki artışlara sanayiciler olarak yetişmekte ciddi anlamda güçlük çekiyoruz. Tedarik, hammadde, konteyner gibi sorunlarımız devam ederken enerji maliyetlerindeki olağanüstü artışlar rekabet gücümüzü kırıyor. Eylül ve ekim aylarında doğalgaza yapılan yüzde 15'erlik zamların üzerine kasım ayında yapılan yüzde 48'lik zam sanayimize ve üreticilerimize olumsuz yansıyacak. Enerji maliyetlerinde parça zamların yerini blok zamlar almaya başlarsa işimiz daha da zorlaşacak. Biz ülkemiz için her koşulda taşın altına elimizi koymaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ancak, sürdürülebilir bir sanayi için üreten kesim desteklenmeli ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde hızla tedbirler alınmalıdır.”

Reel sektörü destekleyecek politikalara ihtiyacımız var

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, pandemi sürecinde büyük zorluk çeken üyelerinin yeni yeni toparlandığını, bu toparlanma sürecinin de ihracat rakamlarına yansıdığını ifade etti. Yapılan son zamların üretime darbe vuracağını kaydeden Yıldırım, “Gaziantepli çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya devam ediyor. Hedeflerimiz her geçen gün büyüyor. Pandemi gibi elde olmayan sebeplerle bu yükselişimiz sekteye uğrasa da kısa zamanda toparlanmayı başarıyoruz. Bunun en net göstergesi de ihracat rakamlarımız. 10 ayda bir önceki döneme göre yüzde 29,8 artışla 8,2 milyar dolara ulaştık ve 2020 yılının 12 aylık ihracat rakamını geride bıraktık. Şehrimiz için çok önemli bir eşik olan 10 milyar dolar seviyesine hızla ilerliyor, pandeminin yarattığı ağır tabloyu yavaş yavaş bertaraf ediyoruz. Üyelerimiz toparlanıyor, yükselişimiz hız kazanıyor derken adeta fren etkisi yaratacak olumsuz haberler alıyoruz. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız, üyelerimiz için destek haberleri beklerken, eylül ve ekim aylarında yapılan doğalgaz zamlarına ilave olarak %48’lik yeni zam haberi aldık. Var gücümüzle yılı 10 milyar dolar ihracat ile kapatmaya çalışıyoruz. Ancak girdi maliyetlerindeki artış üretimi, yatırımı, istihdamı frenleyecek rekabet gücümüzü olumsuz etkileyecek düzeye yaklaştı. Enerji fiyatları tüm dünyada yükselişte. Ama üretime yansıma oranı bu kadar yüksek olmamalı. İhracatın, üretimin, istihdamın devamlılığı ve enflasyonun düşmesi için reel sektörü destekleyecek politikalara ihtiyacımız var.”

“Güneydoğu ihracatı yüzde 12,1 arttı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de bölgeden bir önceki yılın Ekim ayına göre ihracatın yüzde 12,1 oranında artarak 1 milyar 77 milyon 39 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 141,8’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu aktardı. 2021 yılı Ekim ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Kileci, Kahramanmaraş'tan 118 milyon dolar, Mardin'den 104,7 milyon dolar, Malatya'dan 46,4 milyon dolar, Diyarbakır’dan 22,5 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 16 milyon dolar, Kilis'ten 7,8 milyon dolar, Adıyaman'dan ise 5,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.