10. Ulusal Kalıpçılık zirvesi gerçekleşti

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Ana teması “Yeni Normal Yeni İş Modelleri” olan ve sektör temsilcilerinin katıldığı 10. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi, A-Plas, Oerlikon HRS Flow, V’Steels, Akermak, Akçelik, Deniz Metal, ER-EL Makine, Güvenal, Meusburger, RTC ve Tezmaksan’ın sponsorluğunda, TOSB Workinn Otel’de gerçekleştirildi.

Kalıpçılık sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının olduğunu söyleyen UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, “UKUB olarak bu konuyla ilgili sanayici, STK ve üniversitelerimize destek olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde, plastik enjeksiyon kalıpçılığında ortalama yüzde 60, sac kalıpçılığında ise yüzde 70 yerli kalıp oranı var. Pandeminin ilk günlerinde iç pazarımızın ve kalıp tedarikimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kalıpçılıkta birçok komponenti bir araya getiriyoruz ve zamana karşı yarışarak bir ürün elde ediyoruz. Türkiye’de kalıp sektöründe son 10 yılda büyük bir ivme kazanan firmalarımız var. Kalıpçılığın kavramını ve sektörümüzü daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız ve seri üretimle üretilen tüm ürünler kalıpla elde ediliyor. Kalıpsız üretim olmaz” dedi.

Kalıpçılık, plastik sektörünün katma değerini artıracak

Zirveye online olarak katılan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise, “Türkiye plastik sektörü, büyük bir atılım yaparak dünyada 6. konuma yerleşti. Katma değerimiz 2.3 dolar seviyesinde fakat bu değerin artırılması gerekiyor. Kalıp sektörü ise bugün plastik sektörünün en önemli tedarikçisi konumunda. Personel eksikliğinden dolayı yatırım yaptığı makineleri çalıştıramayan firmalarımız var. Kalıpçılık, plastik sektörünü ileriye götürecek ve katma değerini artıracak bir sektör. Ciddi bir eğitim hamlesine ihtiyacımız var ve bu konuda sanayiciler olarak elimizi taşın altına koymamız olmamız gerekiyor. PAGEV olarak, meslek liselerine ve mesleki eğitime önem veriyoruz. Eğitilmiş personel olmadan yüksek katma değerli kalıp yapmak mümkün değil” diye konuştu.

Kalıp ve alaşımların savunma sanayinde önemli bir yere sahip malzemeler olduğunu belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Kalıp, alaşımlı çelikler savunma sanayinin yoğun kullandığı hammadde altyapısına sahip. Çeliğin işlenmesi konusuna geldiği zaman, savunma sanayi hassas işlemenin çok önemli olduğu ve kritik olduğu bir alan. Gerek üretim teçhizatı ekipmanlarıyla gerekse kalıp sektöründe kullanılan ekipmanlar itibariyle hassas işlemek yani 20 mikron altı işleme yeteneğine sahip, üretim altyapıları savunma sanayini ihtiyaç duyduğu ve halen kullanmakta olduğu alanlar ve malzemeler” dedi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Berke Ercan, “TAYSAD olarak, katma değer ve mühendisliği artırmak amacıyla bir akademik kuruluşu hayata geçirmek için çalışmalara başlıyoruz. Türkiye ucuz bir ülke değil, bize katma değer ve mühendislik lazım. Katma değer ve mühendislik için de en yüksek teknolojiyi alabiliriz ama nitelikli çalışan gerekiyor” ifadesini kullandı.

A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, “Teknoloji geliştikçe kalıp ihtiyacı da artıyor, bu da bizim için önemli bir fırsat oluşturuyor. Sektörde planlama tarafında daha aktif daha doğru kapasite yönetmeyi ele almamız gerekiyor. Dizayn tarafında şekil benzetmeden kalıp yapmaya doğru gidiyoruz. Son dönemde çok iyi tasarımlar ortaya çıkıyor. Teknolojiye çok iyi adapte oluyoruz. Mühendislik tarafında maalesef biraz gerideyiz. Rakiplerimizin önüne geçebilmemiz için, hep birlikte daha inovatif çalışmalar yapmamız gerekiyor. Genç ve eğitimli bir popülasyonumuz var, pazarlara çok yakınız ve yeni makine parkurlarımız var. Planlama eksiğini tamamlarsak önümüzde kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Kalıpçılık konusundaki mesleki eğitimlere de ağırlık vermeliyiz” açıklamasını yaptı.

Patentleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebiliriz

TETFİT CEO’su Doç. Dr. Leyla Türker, “TETFİT olarak giyilebilir teknoloji ürünleri alanında hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına siperlik temin etmek için, tasarımcılarımızın yapmış olduğu modelleri üç boyutlu yazıcılarla ürettik. Yeterli olmadığı için bu tasarımları kalıpçılar aracılığıyla kalıba döktük. Tasarımlarımızın kalıpçılar tarafından yapılmasını ve sağlık çalışanlarına ulaştırılmasını sağladık. Yine hastaneler için bir getir götür robotu tasarladık. Hekimlerin hastalarını uzaktan muayene edebileceği bir boğaz görüntüleme tanı cihazı ve acil trakeostomi seti tasarladık. Biz bu tür fikirlerimizi kağıda ve prototiplere döktük. Şimdi ise amacımız bu prototipleri kalıpçılarımız ve diğer sektörler aracılığıyla dünyaya sunmak. Üniversitelerimizin elinde de çok patent var. Ar-Ge merkezleri olan ekiplerle birlikte çok yüksek katma değerli ürünler üretebiliriz” diye konuştu.

Pandemi döneminde kalıp üretiminde Amerika kıtasında düşüşlerin olduğunu söyleyen Oerlikon HRS Flow Satış ve Satış sonrası Hizmetler Sorumlusu Armağan Akar, “Elektrikli araçlarda özel teknolojik cam tavanların artacağını düşünüyoruz. Bu noktada kalıpçıların, teknolojik yatırımları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Asya, 2015’te yaklaşık 160 tane kalıp projesini devreye alırken, günümüzde bu sayının 75’e düştüğünü ve yüzde 47’lik bir kaybın olduğunu veriler gösteriyor. Bu kayıp Çin mantığında olmamamız nedeniyle, bir kayıp olarak görünebilir ama eğitim yatırımlarının artması, katma değerli kalıpları imal etmemiz için, belki bu pazardan biraz daha ürün alıp, finansman anlamında kendimizi geliştirebiliriz” ifadesini kullandı.

UKUB işbirliğiyle hayata geçirdikleri projeden bahseden Tofaş Satın Alma Müdürü Akın Ergür, “Kalıp bizim için önceden çektiğimiz fakslardı. İtalya’ya faksla sipariş verirdik, faksla siparişleri teyit alırdık. UKUB ekibiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, torpido kalıbı yaptık. Biz bunu Türkiye’de yapabileceğimizi göstermeye çalıştık ve bizim için stratejik bir projeydi. Dünya artık ucuz, kaliteli ve en kısa sürede ürün üretmeye değil, rekabetçiliğe önem veriyor. Bunun için gerekli eğitimin verilmesi ve inovasyona ağırlık verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

V’Steels Genel Müdürü Dr. Aziz Hatman, “Canlı ve popüler olanın peşinden gitmek ve kolay ulaşılabilir olanı tercih etmek gerekir. Ürettiğimiz Vega40 yeni bir takım çeliği, işlenebilirliği güçlü ve parlatılabilirlik açısından ERS kalitesinde diyebileceğimiz bir malzeme. Kimyasal kompozisyon açısından 2 bin 738’in modifiye edilmiş hali. Özellikle karbon miktarı düşürülerek, içerdeki alaşım elemanlarının blok içerisinde homojen bir şekilde kolaylıkla dağılması sağlanıyor. Homojen sertliğiyle, 900 kalınlıklara kadar tampon, torpido kalıbı ve büyük malzemeler içinde kullanılabilecek bir malzeme” dedi.