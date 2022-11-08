10 yılda 100 bilim kızı desteklenecek

DÜNYA (BURSA) - Temel bilimler ve fen bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan kızlara destek vermek amaçlı başlatılan ‘bilimkızı’ projesiyle ilgili bilgi veren Yılmaz, “Nobel ödüllerine aday yetiştirmek için 2016’da danışman, eğitimci Müjgan Çetin tarafından sosyal inovasyon projesi olarak başlatılan bu hareket kapsamında 30’u aşkın mentor hocamızla 36 kızımızın hayatına dokunduk. Hedefimiz 10 yıl içinde 100 kızımızı desteklemek ve en az bir kızımızı da Nobel’e aday gösterebilmek. Hedefimiz maddi imkansızlık, fırsat eşitsizliği, vizyon sapması ve yön karmaşası yaşayan kızlarımızı; temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri süresince, bilimsel faaliyet yapabilecek ve başarılar elde edebilecek seviyede, eğitim ve yetiştirme süreçlerinde desteklemek, yüreklendirmek ve bilimsel kariyerlerine katkı sağlamak. Bu yıl akran mentorluğu programı da başlattık. Bizimle devam eden kızlarımız aldıkları eğitimlerle yeni katılan arkadaşlarına mentorluk yapıyor. Aynı pencereden bakabiliyor olmanın avantajlarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Ayrıca ihtiyacı olan kızlarımıza burs vermeye çalışıyoruz. 17 şehirden çok farklı üniversitelerden kızlarımız var. Her başvuruyu değerlendiriyoruz. Güzel bir network oluştu” dedi.

Bilimkızlarına vizyon kazandırmak için bilimsel çalışmalarda Ar-Ge laboratuvarları ziyaretleri yapıldığını anlatan Semiha Yılmaz, bilimin girişimcilik tarafıyla da beslenerek geliştirilmesi yönünde projeler yürütüldüğüne işaret etti. Yılmaz, “Gençlere imkan verildiğinde içlerindeki volkanı ortaya çıkarabiliyorlar ve çok yaratıcı ürünler, projeler ortaya koyabiliyorlar. Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm öğrencilerimiz bilimkızı.org üzerinden bize ulaşabilirler ve böylece birlikte neler yapabileceğimize bakabiliriz” diye konuştu.