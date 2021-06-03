100 liralık çip ile kedi ve köpekler kimliğe kavuşacak

Eray ŞEN

ADANA - Türkiye genelinde ev ve sokak hayvanlarına çip takılıp, pasaport çıkarılmasına yönelik çalışmalar, saha aşamasına geldi. Ev hayvanları için sahipleri, sokak hayvanları için belediyelerin sorumlu olacağı uygulamada, bu yılın sonuna kadar köpekler, 2022 yılı sonuna kadar da kediler kimliklendirilecek. Her hayvanın boyun kısmına takılacak çip ve düzenlenecek pasaportun maliyeti ortalama 100 lira olacak. İşlem, serbest veteriner hekimler tarafından yapılacağı için, bazı masraf kalemlerine bağlı olarak fiyat farklılığı olabilecek.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, konu hakkında DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, uygulamanın Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Köse, hayvanlara takılacak çip ve pasaportların Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi tarafından temin edilerek Türkiye genelindeki bağlı odalara gönderilmeye başlandığını bildirdi.

Adana Veteriner Hekimler Odası olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir protokol yaptıklarını belirten Köse, “Çiplerimiz AB ve dünya standartlarına uygun. Çip hayvanın deri altına yerleştiriliyor. Gözle görülmüyor ve orada hayvanın yaşamı boyunca kalıyor. Çip takılan her hayvan için ayrıca bir pasaport düzenleniyor. Bu yılın sonuna kadar köpek sahipleri, 2022’nin sonuna kadar da kedi sahipleri hayvanlarına çip taktırmak ve kimliklendirmek zorunda” dedi.

“Uygulama ile hayvanı sokağa bırakma dönemi bitiyor”



Uygulamanın nasıl yapılacağını anlatan Köse, “Çipler ve pasaportlar Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi’nden veteriner hekim odalarına gelecek, odalar da serbest veteriner hekimlere dağıtacak. Herkes kedisini köpeğini bir serbest veteriner hekime götürecek. Takılacak çipin ve pasaportun numarası olacak. Hayvanın kime ait olduğu bilinecek ve ancak Tarım Bakanlığı kayıtlarıyla el değiştirebilecek” bilgisini verdi.



“Hayvanı sokağa bırakma dönemi bitiyor”



Uygulamanın iki önemli yararı olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Köse, “Birincisi; sokak hayvanlarının en büyük kökeni, evcil hayvanlarını sokağa bırakanlar. Bundan sonra insanlar çocuklarına karne hediyesi olarak bisiklet alır gibi hayvan alıp, sonra sokağa bırakamayacak. Sokak hayvanları azalacak, her hayvanın kimin olduğu, hayvana hangi aşı yapıldığı belli olacak. Takılan çipi, çip okuyucu ile okuduğumuz zaman, hayvanın kime ait olduğunu bileceğiz” diye konuştu.