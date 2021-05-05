11 katlı otel icradan satılıyor
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 11 katlı otel icradan satılıyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevriliyor.
Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacak.
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