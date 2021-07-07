11’inci sınıf öğrencisinin Hacılar Bezi Dokumacılığı Projesi’ne dünya üçüncülüğü

Kayseri’de Özel Bilfen Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Derin Şahin, Coğrafya Eğitim Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nda Anadolu'nun Unutulan Eserleri Projesi’nde Hacılar Bezi Kumaşı Dokumacılığı Projesi ile dünya üçüncüsü oldu. Sırbistan'da düzenlenen ICYSS'21 Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı seçmeleri sonucunda tarih dalında dünya üçüncüsü olan Şahin, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bugün uluslararası bir yarışmada ilçemize ait bir dokuma bezinin projede dereceye girerek madalya almasından mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Coğrafya Eğitim Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı’nda Anadolu'nun unutulan eserler projesinde ilçemize ait Kayseri Hacılar bezi kumaşı dokumacılığı projesinin dünya üçüncüsü olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin devamında özellikle coğrafi işaret alınmasıyla birlikte ve somut olmayan miraslar listesine alınması konusunda tüm desteğimizi vereceğimizi belirtmek isterim” dedi.