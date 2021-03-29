12 Acil çağrı yönlendirici personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Valiliği Bünyesinde Kurulu bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde Aydın ve Nazilli İşletme Müdürlükleri adına Çağrı Yönlendirici Personel Hizmet alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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