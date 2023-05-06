12. Jimmy Key Yelken Yarışları Urla’da yapıldı

Özlem SARSIN

Bu sene sloganı “100. Yıl Cumhuriyet Kupası” olan yarışlarda 10 farklı kategoride 30 yelken takımı ödül aldı. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk birinci grupta kazanan Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yelken takımlarına, Sun Tekstil kurucusu Şükrü Ünlütürk de ikinci grupta kazanan Ege Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takımlarına kupalarını takdim etti.

Dünya Gazetesi’ne konuşan Jimm Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, pandemi nedeni ile yarışlara 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyerek, Jimmy Key olarak 14 yıl önce yelken sporunu gençlere sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına yola çıktıklarını, 10-12 tekne ile başladıkları yarışların bugün 30 tekneye ulaştığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda yarışlara uluslararası üniversitelerden de katılımcıların olmasını arzu ettiklerini söyleyen Ünlütürk, “Yarışlarımızı her sene farklı bir tema ile yapıyoruz.

Mesela bir sene toplumsal cinsiyet eşitliği teması ile yapıldı, bu sene de çok özel bir sene olduğu için Cumhuriyetin ikinci 100 yılı teması işlendi. Gençlerin yelken sporuna ısınmasını sağlamak, ülkemizin denize sahip olmayan şehirlerinden gelen üniversite gençlerine yelken sporunu sevdirmek bizim için önemli. Yarışlarımız artık geleneksel bir hal aldı. Yıllar geçtikçe yarışlarımız üniversiteler ve yelken takımları arasında duyulmaya başladı. Yarışlarımızın önümüzdeki dönemlerde uluslararası katılımcılara da açılmasını arzu ediyoruz” dedi.