120 yıllık okul ‘ara eleman’ değil, ‘aranan eleman’ yetiştirecek

ADANA - Adana’nın en eski okullarından Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlatılan bir proje ile çağın ve sektörlerin ihtiyacına göre meslek eğitimi verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede okulun hamiliğini Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) üstlendi.

Adana iş dünyasının mesleki ve teknik eğitimi sektörlerle birlikte tasarlayacağı çalışma ile istihdam garantili mesleki eğitim verilecek. Lisenin derslikleri, atölyeleri ve laboratuvarları yenilenerek, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, makine, metal, mobilya ve tekstil sektörleri için nitelikli işgücü yetiştirecek. Okulun atölyelerinde ihtiyaç duyulan en yeni teknoloji ürünü makineler ve teçhizatlar kurulacak.

Projenin Yürütme Kurulu Üyesi, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Ama ülkemizde ara elaman istihdamı konusunda özellikle sanayi tesislerinde son yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bölgemizdeki sanayicilerin bu yöndeki taleplerini karşılamaya yönelik geçmişte çeşitli projeler hayata geçirmiştik. Şimdi de mesleki eğitimde kentimizin önemli kurumlarından Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile anlamlı bir iş birliği yapıyoruz. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, donanımlı ara elamanlar yetiştireceğiz” diye konuştu.

Mesleki eğitim ve reel sektör entegre olacak



Uygulanan modelde mesleki eğitim ile reel sektörün birbirine entegre olacağını vurgulayan Kıvanç, “Öğrencilerin sektörlerle kaynaşarak ve çağın gerektiği teknolojilere uygun donanımlı şekilde yetişmesi için köklü bir tarihe sahip Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yeniliyoruz. Okulumuz inşallah Türkiye’ye örnek olmayı sürdürecek” dedi.