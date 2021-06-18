120 yıllık Şekercibaşı Ali Galip, 5. kuşağın elinde yenilendi

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir’in meşhur markası Ali Galip, 5. kuşak temsilcisi Mehmet Irmak’ın elinde yenilendi. Üretimde 134, tescilli marka olarak 120. yılını dolduran Ali Galip’in İzmir dışında şubeleşmeyeceğini, franchising vermeyi kesinlikle düşünmediklerini söyleyen Irmak, Buca, Hatay ve Bornova’da yine tarihi dokuyu yansıtan şubeler açacaklarını belirtti. 1901’de dönemin ünlü şekercisi Çatal Sakal lakaplı İzmirli bir Rum’un dükkanının karşısında şekerciliğe başlayan Ali Galip, Türkiye’nin ömrü bir asrı geçen sayılı markaları arasında yer alıyor. Geleneksel tatların yanı sıra badem ezmesi, lokum, akide şekeri, supangle gibi özel lezzetleriyle bilinen Ali Galip’in 5. kuşak temsilcisi Mehmet Irmak, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Konak Şubesi’nde 5 yaşında dondurma çıraklığı ile başlayan bu yolculuğu devam ettirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beş buçuk ay sürdü

Kemeraltı Çarşısı’nın girişinde 1901’den itibaren faaliyet gösteren tarihi mekanı beş buçuk aylık çalışmayla yenileyerek işe başladıklarını anlatan Irmak, “Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 40 yıl önce İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmasının ardından Almanya’ya giden bir beyefendi geldi. Lise yıllarında bu dükkanda supangle yediğini, o lezzeti tekrar anımsamak için geldiğini söyledi. İlk kaşığı tattığında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu beyefendi gibilerin, aradan geçen yıllara rağmen İzmir’e döndüklerinde markayı yerinde bulması, o lezzeti hatırlaması, hedefim bu. Konak şubemizi yenilerken aynı zamanda minik bir müzeye çevirdik. Hedefimiz, milyonlarca kişiye ulaşmak yerine, ulaştığımız müşteri kitlesini mutlu etmek. İzmir dışına çıkmayı hiçbir zaman düşünmüyoruz. Franchising kesinlikle vermeyeceğiz” dedi.

Nihai hedef 4 şube

Nihai hedeflerini Konak dahil 4 şube ile sınırladıklarını kaydeden Mehmet Irmak, “İkinci şubeyi Buca’da, 3.’yü Hatay-Göztepe, 4.’yü Bornova aksında açacağız. Ürün gamı ile ilgili birtakım hazırlıklarımız var. Eleyeceğimiz, ilave edeceğimiz ürünler olacak. Konseptimize kafeyi de ekledik. Sıcak, soğuk barımızla tamamen gençleri hedefliyoruz. Mönümüzde de buna göre yenilikler yapacağız. Klasik ürünlerimizin yanına kruvasanları, modern ürünleri ekleyeceğiz. Şubelerimizde tarihi özelliğimizi vurgulayacak düzenlemeler olacak” diye konuştu.

Temelleri 1884’e dayanıyor

Firmaya ismini veren Ali Galip, 1884’te İzmir’e gelerek o dönemde Rum ve Ermeni ustaların tekelinde bulunan şekercilik sanatı ve ticareti ile ilgilenmeye başlar. Fransız, İtalyan, Rum ve Ermeni birçok ustayla birlikte çalışır. 1901’de daha önce çırağı olduğu ve dönemin en ünlü şekercisi olan Rum asıllı “Çatal Sakal”ın karşısına açtığı dükkânda onunla rekabete girer. 1922’de Çatal Sakal’ın İzmir’i terk etmesiyle rakipsiz kalan Ali Galip, birçok tatlı ve şekerlemeyi İzmirlilerin beğenisine sunar.