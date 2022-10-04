136 yaşındaki MTSO için 4 başkan adayı yarışıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’nin en eski odalarından biri olarak 1886 yılından bu yana kent ve bölge ekonomisine yön veren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, (MTSO) yeni meclis üyeleri ve yönetim kurulunu belirlemek üzere 5 Kasım 2022 tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. İki etap halinde yapılacak seçimlerde ilk olarak 5 Kasım’da meslek komiteleri ile meclis asil ve yedek üyeleri seçilecek. Organ seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek ilk meclis toplantısında MTSO’nun yeni yönetim kurulu belirlenecek. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’ın güven tazelemek için yeniden aday olduğu seçimlerde ayrıca MTSO Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani, MTSO Meclis Üyeleri Ufuk Maya, ile Hakan Kayacı da adaylığını açıkladı. 20 bini aşkın üyesiyle kent ekonomisinin çatı kuruluşu olan MTSO’nun yeni yönetimi için, 2’si lojistik 1’i savunma sanayi ve 1’i sanayi olmak üzere 4 aday yarışacak.

Ayhan Kızıltan’ın hedefi; ana konteyner limanı ve planlama

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Sumas Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yeni dönemde yeniden güven tazelemesi halinde en önemli hedefinin Mersin ekonomisinin kısa orta ve uzun vadede planlanması olduğunu kaydetti. Tarım, lojistik, turizm, sanayi, madencilik gibi alanlar başta olmak üzere kentin yeni katma değerler yaratabilmesi için hazırlayacakları planlarla hareket edeceklerini dile getiren Ayhan Kızıltan, “Mersin’in hangi değeri varsa, katma değer yaratacak şekilde planlamasını yapacağız. Bu sektörlerin kentsel gelişim alanları içindeki imar planları da buna dahil olacak. Mersin Ana Konteyner Limanı’nın yapılması için çok ciddi ve güçlü bazı yatırımcı grupları ile temas halindeyiz. En önemli hedeflerimizden biri ana konteyner limanının inşası ve işletilmesidir. Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın uluslararası uçuşların merkezi haline gelmesi için havalimanının yüklenicisi ile işbirliğimizi ve desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz. Sanayi hizmetlerimizin çeşitliliğini arttırarak, küçük sanayiciden büyük sanayiciye başta eğitimden, nitelikli eleman yetiştirmeye, ürün ve ihracatı geliştirmeye, enerji verimliliğine, yeşil mutabakata uyuma, endüstriyel tasarım ve dijitalleşmeye kadar destek vermek yine önceliğimiz olacaktır” dedi.

Davos benzeri organizasyonlar kuracak

Ticaret hayatında haksız rekabetle ve kayıt dışılıkla mücadeleyi daha da güçlendireceklerini kaydeden Ayhan Kızıltan, eşit şartlarda bir ticaret ortamı sağlayarak girişimcilerimizi koruyacak adımlar atacaklarını ifade etti. Mersin’in uluslararası bir kent olması için birçok etkinlik planladıklarını belirten Kızıltan, “Mersin’de konularında uzman ve tanınır uluslararası liderler, ekonomistler, çevreciler, yatırımcılar, medya temsilcilerinin katılacağı Davos benzeri bir etkinlik planlıyoruz. Senede ya da iki senede bir olacak bu etkinlik tüm Mersin’i dünya kamuoyuna tanıtacak ve gündem yapacaktır. “MTSO Atölye 1886” merkezimizde düzenlenen eğitimler her sektöre nitelikli eleman yetiştirmek üzere üyelerimizin talepleri doğrultusunda güncellenerek sürdürülecektir. Şehrin çok gereksinim duyduğu sektörel ticaret ve sanayi sitelerinin yapılması konusu da önceliklerimizdendir. Yeni nakliyeciler sitesinin yapılması kararının alınmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile sıkı iş birliği ve sektörle birlikte ısrarlı takibimiz önemli rol oynamıştı. Bu konularda sektörle birlikte sıkı çalışmalarımız sürecektir” diye konuştu.

İsa Çani, geciken vizyon yatırımların tamamlanması için çalışacak

MTSO’nun kentiyle yaşıt olan bir kurum olduğuna dikkat çeken MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İsa Çani Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başanı İsa Çani ise başkanlığa seçilmesi halinde ilk hedefinin Mersin’de yapımı geciken vizyon yatırımların hızla tamamlanması olduğunu kaydetti. Mersin’i yeni kulvarlara taşıyacak önemli vizyon yatırımlarının gecikmesi karşısında MTSO’nun üzerine düşen yükümlükleri yerine getirmediğini dile getiren İsa Çani, şunları söyledi: “Yıllarca gerçekleştirilmesi beklenen ana konteyner limanımızın Mersin yerine Doğu Akdeniz tanımlamasıyla Yumurtalık’ a kaydırılması, 10 yılı aşkın süredir bir türlü tamamlanamayan Çukurova Uluslararası Havalimanı, kentimizin doğusunda gelmeyen yatırımcılarını bekleyen Kazanlı Turizm Bölgesinin gecikmesi tüm sektörlerimizi olumsuz etkiliyor. Kentimizin batısı ise Antalya’ya alternatif olacak tüm özelliklere sahip olmasına karşın turizmden gerekli payı alamıyor. Yapımına bir türlü başlanamayan Çeşmeli Taşucu Otoyolu nedeniyle ulaşım bir çileye dönüşmüştür. Mersin-Silifke arasındaki tesisler konusunda da uzun yıllardır adım atılamıyor. MTSO, bu yatırımların takipçisi olmanın ötesinde kent dinamiklerinin güçlerini birleştirip lokomotif olma görevini maalesef bugüne kadar yerine getiremedi. Mersin’i refaha taşıyacak bu hayati öneme sahip projelere artık hasretmelidir. Kentin mevcut birikiminin beslediği hayli zengin ekonomik ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesinde MTSO’nun öncü ve etkin liderlik görevini bir an önce üstlenilmesi gerekmektedir.”

Dubai’deki fuarcılık sektörü bölgeye çekilebilir

Ana konteyner limanı ve lojistik üslerin hayata geçirilmesi ile birlikte Mersin’i tüm Akdeniz’in lojistik merkezi haline getirilebileceğini kaydeden İsa Çani, “Çukurova Bölgesel Havalimanı çevresinde kurulacak dünya ticaret merkezi ve uluslararası fuar alanı ile desteklenirse son yıllarda Dubai’de yoğunlaşan fuarcılık sektörü bölgemize çekilebilir. Kentin Liman avantajını kullanarak ihracatı artırmaya yönelik başta tekstil üretimi olmak üzere Yeni OSB’lerin kurulması için MTSO daha çok etkin rol alabilir. Tarımsal üretimde ise iklim avantajımızı kullanarak, yeni ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ihtisas komiteleri oluşturacağız. MTSO bizim yönetimimizde tarım alanında tüm paydaşları bir araya getiren kurum görevini üstlenecek. Ayrıca iş hayatının riskleri nedeniyle zor duruma düşen üyelerimizin yaralarını sarmak amacıyla yeni bir vakıf kuracağız. Bu vakıf hayırsever üyelerin de katkısıyla girişimcilerimiz ve KOBİ’lerimiz için etkin bir konuma getirilecek” dedi.

Ufuk Maya, dinamik bir yönetim ve teknolojiyle girişimcileri destekleyecek

MTSO Meclis Üyesi ve Ufuk İntermodal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Maya da başkanlık görevine gelmesi halinde ilk etapta dinamik, yetkin ve liyakatli bir yönetim kurulu oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. İkinci etapta özellikle genç ve kadın girişimcilerin önünü açarak şehir yönetiminde bir dinamizm yakalamayı amaçladıklarını ifade eden Ufuk Maya, “18 yaşında girişimci olmuş bir iş insanı olarak genç girişimcilerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Bu vizyonla kentimize değer katacak, sürdürülebilir projelerin imar ve inşası için çalışacağız. 41 meslek komitemizde mesleki kurslar açarak, gerek lise mezunu, gerek üniversite mezunu iş bulamamış gençlerimizi iş dünyasına kazandırarak yaşanan nitelikli personel açığına çözüm bulacağız. Ticari girişimlerinde fark yaratacak işletmeleri daha çok destekleyecek ve girişimlerimizle önlerini açacağız. Çağın gerekliliği olan teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Bu alanda teknoloji kampüslerini teşvik edip desteklemek, e-ticaretin ve teknolojik yenilikler sağlayacak ve üyelerimizi küresel rekabet ortamında var olabilmelerini sağlamak için dijital pazarlama ve teknoloji danışmanlık birimi kuracağız. Uzman kadrolardan oluşan iş hukuku, sigorta hukuku, iş güvenliği ve finansal danışmanlık alanlarında da yeni birimler kuracağız” dedi.

“Ana konteyner limanı için Cumhurbaşkanlığı statüsünde çalışma yapacağız”

MTSO’nun sahip olduğu âtıl halde duran gayrimenkuller üzerinde de önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Ufuk Maya, “Üyelerimizin ve iş insanlarımızın kullanacağı sosyal tesis ile birlikte yeni bir ticaret üniversitesi kurmayı amaçlıyoruz. Bu sayede şehrimizin avantajlı ekonomik kaynaklarını daha verimli hale getirmek üzere yeni ve etkin bir strateji oluşturacağız. Daha müreffeh, daha mutlu bir Mersin’e sahip olmak önceliğimiz olacak. Özellikle ana konteyner limanının Mersin’e kurulması için güçlü bir girişim kuracağız. Ana konteyner limanımızın Adana’ya kaydırılmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Henüz Resmi Gazete’de yayınlanan konuyla ilgili bir durum yok. Eğer yönetime seçilirsek kentimizin tüm dinamikleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı statüsünde daha güçlü çalışmalar yürüteceğiz. Bu alanda farklı bir alternatifi kabul etmiyoruz. Mersin’e sahip çıkanlar statüsü için savaşanlar değil bu kent için çalışarak ve üreterek çabalayan olacağız” diye konuştu.

Hakan Kayacı, öncü sektörler için özel destek mekanizmaları kuracak

MTSO Meclis Üyesi ve Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı ise ana hedeflerinin Mersin’in, dünya ticaretindeki payının artırılması ve ekonomik refahının üst seviyelere taşınması olduğunu söyledi. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kentte potansiyeli yüksek olan sektörlerin verimliliğini artıracak projeler geliştireceklerini ifade eden Hakan Kayacı, şöyle konuştu: “Gerçekleştireceğimiz projelerimizde, her kesimden üyemizin görüşünü almaya azami dikkat göstereceğiz ve uyum içinde, birlikte yol alacağız. Dünya ticaretinin dijitalleştiği ve sürdürülebilir eko-sisteme evrildiği bu dönemde, firmalarımızın dünya çapında rol oynaması ve rekabet edebilmesi için firmalarımıza yol açmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışacağız. Bunu, vizyoner bakış açıları ile kentimize değer katan her kesimden üyelerimizden oluşan komitelerimiz ile birlikte başaracağız. Firmalarımızın geniş pazarlara ulaşabilmesi için finansmana erişim sağlanmasına yönelik çalışmalarla birlikte, teknolojik altyapı, AR-GE desteklerinin arttırılması ve özel nitelikteki eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal desteklerin yanında MTSO olarak da özel destek mekanizmaları oluşturacağız.”

Sanayi ve Teknoloji Strateji Geliştirme Merkezi kuracak

Mal, hizmet ve veri ticaretinde kentin gerçek potansiyelini göstermek amacıyla sanayiye hizmet eden firmaların iş birliği ile bir Sanayi ve Teknoloji Strateji Geliştirme Merkezi kuracaklarını ifade eden Hakan Kayacı, “Yeni merkezimiz sektörel yol haritalarının belirlenmesi ve verimliliğin arttırılmasına hizmet edecek. Bu alan bir takım işidir; teknoloji ve sanayi firmalarının gelişimi, katma değeri yüksek mal ihracı, yerel teknoloji üretiminin arttırılması, akıllı tarım teknolojileri ve hayvancılık sistemlerinin uygulama alanlarının geliştirilmesi merkezimizin en önemli hedefleri olacak. Sanayi ile birlikte büyüyen pazar paylarıyla birlikte lojistik ve diğer hizmet sektörlerimizin iş payları da artacaktır. Ayrıca, Mersin’in avantajlarını yapıcı girişimlerle değerlendirip komşu ülkeler ve kentlerle yeni ticaret köprüleri kurmak en önemli projelerimiz arasında yer alıyor. Bu alanda özellikle genç ve kadın girişimcilerimize yönelik yeni ve somut destek mekanizmaları oluşturacağız. Ayrıca, kentimizin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması için dijital sistemlerden daha etkin yararlanıp sürdürülebilir yatırım stratejileri geliştireceğiz. Kentimiz bir eşi daha olmayan turizm destinasyonlarını öne çıkararak, büyüyen ticari hacmi ile uluslararası ve ulusal düzeyde sektörel toplantıların, fuar ve kongrelerin yapıldığı bir marka kent haline gelmesini sağlayacağız. Üyelerimizin, sorunlarına çözüm bulduğu bir ticaret ve sanayi odası olmak temel düsturumuz olacaktır” dedi.