14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Nedim Gürel oldu

KOCAELİ - 14. Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde binin üzerinde güreşçi, bu yıl İzmit Atletizm Pistinde kol bağladı. Türk kültürünün önemli değerlerinden ata sporumuz yağlı güreş, Kocaeli’de yaşatıldı. Son gün 14 kategoride minikten küçükortaküçük, Küçük ortabüyük, Büyük orta, Baş altı, başpehlivanlık elemeleri yapıldı. Başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban ve Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Mücadeleden sonra başpehlivanlığı ve altın kemeri kazanan Kocaeli sporcusu Nedim Gürel’e altın kemeri ve kupayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın takdim etti.

Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen güreş organizasyonuna, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda güreş sever katıldı. 960 pehlivan 65 başpehlivanın altın kemer için mücadele verdiği turnuvanın kazananı Kocaeli Karamürsel’den Nedim Gürel oldu. Gürel, Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonu İsmail Balabanı yenerek başpehlivanlığı kazandı. Başpehlivanlık kategorisinde 3’e giren pehlivanlara madalya ve kupa takdim edildi. Nedim Gürel madalya, kupa ve maddi değeri 120 bin TL olan altın kemerin sahibi oldu. Kategorisinde birinci olan pehlivanlara madalya ve kupa dışında altın hediye edildi. 2. ve 3. olan pehlivanlara ise madalya ve kupa taktim edildi.