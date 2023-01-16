16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te bir otomobilde 16 kilo 700 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, il merkezinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 16 kilo 700 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.