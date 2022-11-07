17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali yapıldı

Esra Sultan AZİZOĞLU



BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuvarı (ATOLAB) ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen festivalin açılışına yoğun ilgi gösterildi.

İlçenin en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten günümüze yansımalarını sağlayan Zeytin Galeri’sinde, yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok metaryel sergileniyor. Serginin açılışında konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; ‘‘Dünyaca ünlü Ayvalık Zeytinyağı’nın geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişiyle ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları burada sergileniyoruz. Herkesin Galerimize bu tarihe tanıklık etmesi için davet ediyorum’’ diye konuştu.

Ayvalık Barbun’un Çiftliği’nde açılışı gerçekleştirilen Festival kapsamında; paneller, seminerler ve birçok etkinlik düzenlendi.