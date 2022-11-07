1915 Çanakkale Köprüsü’ne proje ödülü

Esra Sultan AZİZOĞLU



ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü, International Road Federation (IRF) tarafından 2 Kasım akşamı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin başkenti Washington’da düzenlenen ödül ‘Yapım Metodolojisi’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD, Washington merkezli, IRF tarafından 31 Ekim ve 3 Kasım 2022 tarihleri arasında, Washington’da düzenlenen ‘Yarına Ulaşan Yollar Konferansı’ kapsamında IRF ‘Küresel Yollar Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ödülünü, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız birlikte aldılar.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap- işlet-devret modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metrelik orta açıklığıyla ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ ve 334 metre tepe noktasıyla ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü’ olma unvanını taşıyor.

Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) 2021 yılında,1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu finansman yapısı nedeniyle “Yılın En Başarılı Finansman Projesi” seçmişti. 1915 Çanakkale köprüsü, şu ana dek 12 finans ödülü, 1 çevre ödülü, 4 istihdam ödülü ve 2 mühendislik ödülü kazandı.