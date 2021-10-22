2 bin 500 TL sermaye ile kurdu, şimdi perakendeye açılıyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin’de 2 bin 500 TL sermaye ve 12 keçi ile başladığı keçi sütü üretimini 2 yılda orta ölçekli bir çiftliğe dönüştüren kadın girişimci Elif Çil, geleneksel yöntemlerle hazırladığı süt ürünleriyle, organik ve gurme marketlere açılmayı hedefliyor.

Kadın girişimci Elif Çil, Mersin’in Yenişehir ilçesinde Elif Hanım’ın Çiftliği markasıyla başladığı keçi sütü üretimini çeşitlendirerek büyütüyor. Koyun ve keçi sütünün yanı sıra, 9 çeşit peynir, unlu mamuller, yoğurt, tatlı ve sabun üretimi yapan Elif Çil, süt üretim kapasitesini daha da artırarak organik ve gurme market pazarına inmeyi hedefliyor. Elif Çil, sürüsündeki toplam küçükbaş hayvan sayısının 185’e ulaştığını ve sayıyı önümüzdeki ilkbahar dönemine kadar yüzde yüz artıracaklarını belirtti. Yüksek kalite ve lezzet için hem hayvan yetiştiriciliğinde hem de süt ürünleri üretiminde geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini söyleyen Elif Çil, “Sürülerimiz Toroslar’ın zengin biyo çeşitliliğe sahip çayırlarında otluyor, konvansiyonel yem ürünleri ve kimyasal tabanlı gıda takviyeleri kullanmıyoruz. Sürümüz bu haliyle bize yıllık 20 bin tona yakın organik süt veriyor. Yeni doğacak hayvanlarımızın da süt vermeye başlamasıyla, sütteki yıllık kapasitemiz 40 bin tona ulaşacak” dedi.

Hellim lezzetini Mersin’de yakaladı

Yeni üretim kapasitelerini başta organik ve gurme market pazarında değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Elif Çil, organik sertifika ile üretim yapmak için de hazırlık yaptıklarını söyledi. Ayrıca e-ticaret yatırımıyla bölgesel düzeyde, dondurulmuş keçi sütü satışı yapmayı planladıklarını da ifade eden Çil, “Portföyümüzdeki çeşit sayısını artırıyoruz. Özellikle hellim çeşitlerinde yüksek kalite standardını yakalamayı başardık. Piyasaya sürdüğümüz hellim çeşitlerimiz kısa sürede tükeniyor” diye konuştu. Peynir üretiminden kalan yüksek protein ve probiyotik değerlere sahip peynir altı suyuyla, yüksek katma değerli ürünler geliştirdiklerini ifade eden Elif Çil, başlıca ürünlerinin unlu mamuller, makarna, tarhana ve erişte olduğunu söyledi. Gıda ürünlerinin yanında 2 farklı tipte keçi sütü sabunu ürett, artıracaklarını belirtti.

Organik market kuracak

Orta vadede, Elif Hanım’ın Çiftliği markası taşıyan ürünlerin satılacağı butik konseptte bir organik market kurmayı amaçladıklarını kaydeden Elif Çil, şöyle konuştu: “Geleneksel ve organik üretim proseslerimizi koruyarak, kalite ve lezzetten ödün vermeden, yavaşça, sürdürülebilir büyümek istiyoruz. İnsanlara konvansiyonel ürünlerin dışında güvenilir, sağlıklı ve besleyici alternatif ürünler tedarik ederek piyasa standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.”