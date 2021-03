20 yaşında 4 kadına istihdam sağlıyor

Takip Et

TALİP ÖZTÜRK-GAZİANTEP

Gaziantep’te 12 çocuklu ailenin en küçüğü olan 20 yaşındaki Dilan Öztunç, dezavantajlı olarak nitelendirdiği bir bölgede okul hayatını sürdüremese de kendi tabiriyle makus talihini belediye kursuyla yendi. Yaklaşık 6 yıl önce ablasının işlettiği kuaför salonunda mesleğe ilgisi başlayan Öztunç, liseden sonra eğitim hayatını sürdüremedi. Öztunç’un yolu bir arkadaşı vasıtasıyla Şahinbey Belediyesi’ne ait Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde kuaförlük kurslarına düştü.

“Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir”

Öztunç, 2 yıl boyunca her gün sabahları kursa, ders sonrasında da ablasının yanında çalışmaya devam etti. Aldığı eğitimin ardından ablasına ait kuaför salonunu işletmeye başlayan Öztunç, burada kendi yaşlarında 4 genç kadınla çalıştığını söyledi. Şu an dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek bir semtte kuaförlük yaptığını anlatan Öztunç, “Benim kendi ayaklarım üzerinde durabilmem çevremdeki hemcinslerime de bir örnek oluşturdu. Bu yüzden daha çok kadına istihdam sağlayacak projeler üzerinde çalışıyorum. Çünkü çevremdeki kadınlar yaşam şartları ve dezavantajlarından dolayı pek bir şey yapamıyor. Ben onlar için de bir şeyler yapmak istiyorum. Biliyorum ki ben yaptıktan sonra bu yoldan gelecek olan kadınlar olacaktır. Hiçbir kadın sadece evde oturmasın. “Ben buradan bir yere gidemem” diyemesin istiyorum. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir” diye konuştu.

Ekonomik özgürlüğünü eline almasının özgüvenini de artırdığını söyleyen Öztunç, şunları kaydetti: “Kimseye mecbur kalmıyorsunuz. Bana göre bir kadının en büyük gücü ekonomik özgürlüğünün kendi elinde olmasıdır. Bir kadın kendisine güveniyorsa da her zorluğun üstesinden gelebilir. Her işi başarabilir. Kadınların günlük hayatta daha fazla yer almasını istiyorum. Ben liseden sonra okul hayatıma devam edemedim. Ancak pes de etmedim ve kendimi geliştirmeye koyuldum. Çevremdeki kadınlara da ömürlerini sadece evde geçirmemelerini söylüyorum. Çünkü istedikten sonra kendi ayakları üzerinde durabilir. En büyük hayalim de dezavantajlı kadınlar için örnek olabilmek. Onlara kadınların istedikten sonra kendi ayakları üzerinde durabileceklerini göstermek.”

Öztunç, gittiği kursla birlikte hayatında birçok şeyin değiştiğini aktardı. Kendi kabuğunu kırdığını anlatan Öztunç, “Farklı bir ortama girene kadar bir kabulleniş vardı ama farklı bir yer ve insanlar tanıdıktan sonra “Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Ben de yapacağım” diyorsunuz” dedi.